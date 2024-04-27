طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - اعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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البرنامج المسائي
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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https://sputnikarabic.ae/20240427/طائرة-ضخمة-تصطدم-بشدة-بأرض-المدرج-فيديو-1088323099.html
طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو
طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأمريكية. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T07:39+0000
2024-04-27T07:39+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ضخمة من طراز "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الألمانية، على مرتين حاولت الهبوط على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرةً إلى أن الطائرة هبطت بنجاح بعد محاولة ثانية.وأفادت قناة KTLA المتعاونة مع CNN، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.
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طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو

07:39 GMT 27.04.2024
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceطائرة "بوينغ 777X"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ضخمة من طراز "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الألمانية، على مرتين حاولت الهبوط على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرةً إلى أن الطائرة هبطت بنجاح بعد محاولة ثانية.
وأفادت قناة KTLA المتعاونة مع CNN، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.
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