https://sputnikarabic.ae/20240427/طائرة-ضخمة-تصطدم-بشدة-بأرض-المدرج-فيديو-1088323099.html
طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو
طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأمريكية. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T07:39+0000
2024-04-27T07:39+0000
2024-04-27T07:39+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ضخمة من طراز "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الألمانية، على مرتين حاولت الهبوط على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرةً إلى أن الطائرة هبطت بنجاح بعد محاولة ثانية.وأفادت قناة KTLA المتعاونة مع CNN، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة ضخمة تصطدم بشدة بأرض المدرج... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ضخمة من طراز "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الألمانية، على مرتين حاولت الهبوط على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرةً إلى أن الطائرة هبطت بنجاح بعد محاولة ثانية.
وأفادت قناة KTLA المتعاونة مع CNN، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.