https://sputnikarabic.ae/20240427/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-أنشأت-آلية-لاختلاس-الممتلكات-الروسية-ومن-الضروري-الرد-على-ذلك-1088327606.html

مجلس الأمن الروسي: واشنطن أنشأت آلية لاختلاس الممتلكات الروسية ومن الضروري الرد على ذلك

مجلس الأمن الروسي: واشنطن أنشأت آلية لاختلاس الممتلكات الروسية ومن الضروري الرد على ذلك

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، على أن الولايات المتحدة أنشأت آلية لمصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني، مضيفا أن ذلك يتعارض... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T11:07+0000

2024-04-27T11:07+0000

2024-04-27T11:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار ميدفيديف في منشور على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام" إلى أن روسيا لن تكون قادرة على تقديم رد متماثل تماما على ذلك، حيث لا يوجد قدر كبير من الممتلكات الأمريكية في البلاد.وأضاف ميدفيديف بالقول: "لذلك، لا يمكن للرد إلا أن يكون غير متماثل، لكن ليس بالضرورة أن يكون أقل إيلاما".وتابع ميدفيديف في منشوره: "لقد أعلنت دولتهم حربًا هجينة علينا، بما في ذلك القانونية والقضائية".ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html

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