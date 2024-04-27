مجلس الأمن الروسي: واشنطن أنشأت آلية لاختلاس الممتلكات الروسية ومن الضروري الرد على ذلك

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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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البرنامج الصباحي
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من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-أنشأت-آلية-لاختلاس-الممتلكات-الروسية-ومن-الضروري-الرد-على-ذلك-1088327606.html
مجلس الأمن الروسي: واشنطن أنشأت آلية لاختلاس الممتلكات الروسية ومن الضروري الرد على ذلك
مجلس الأمن الروسي: واشنطن أنشأت آلية لاختلاس الممتلكات الروسية ومن الضروري الرد على ذلك
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، على أن الولايات المتحدة أنشأت آلية لمصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني، مضيفا أن ذلك يتعارض... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T11:07+0000
2024-04-27T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ميدفيديف في منشور على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام" إلى أن روسيا لن تكون قادرة على تقديم رد متماثل تماما على ذلك، حيث لا يوجد قدر كبير من الممتلكات الأمريكية في البلاد.وأضاف ميدفيديف بالقول: "لذلك، لا يمكن للرد إلا أن يكون غير متماثل، لكن ليس بالضرورة أن يكون أقل إيلاما".وتابع ميدفيديف في منشوره: "لقد أعلنت دولتهم حربًا هجينة علينا، بما في ذلك القانونية والقضائية".ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html
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روسيا

مجلس الأمن الروسي: واشنطن أنشأت آلية لاختلاس الممتلكات الروسية ومن الضروري الرد على ذلك

11:07 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Михаил Климентьев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Михаил Климентьев
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تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، على أن الولايات المتحدة أنشأت آلية لمصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني، مضيفا أن ذلك يتعارض مع القوانين الروسية والدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى الرد بشكل حاسم وضروري على هذه الخطوة.
وأشار ميدفيديف في منشور على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام" إلى أن روسيا لن تكون قادرة على تقديم رد متماثل تماما على ذلك، حيث لا يوجد قدر كبير من الممتلكات الأمريكية في البلاد.
وأضاف ميدفيديف بالقول: "لذلك، لا يمكن للرد إلا أن يكون غير متماثل، لكن ليس بالضرورة أن يكون أقل إيلاما".
وتابع ميدفيديف في منشوره: "لقد أعلنت دولتهم حربًا هجينة علينا، بما في ذلك القانونية والقضائية".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
مجلس الفيدرالية: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تدمر الاقتصاد العالمي
23 أبريل, 06:13 GMT
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
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