https://sputnikarabic.ae/20240427/مشاهد-توثق-لحظة-مقتل-إحدى-أشهر-الـفاشينيستا-في-العراق-فيديو-1088326414.html
مشاهد توثق لحظة مقتل إحدى أشهر الـ"فاشينيستا" في العراق... فيديو
مشاهد توثق لحظة مقتل إحدى أشهر الـ"فاشينيستا" في العراق... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت "البلوغر" والـ"فاشينيستا" العراقية الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "أم فهد" لعملية اغتيال شرقي العاصمة بغداد. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T10:03+0000
2024-04-27T10:03+0000
2024-04-27T10:03+0000
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ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر أمني: "إن شخصاً مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المواطنة غفران مهدي سوادي الملقبة بأم فهد، في منطقة شرق زيونة".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت فتح تحقيق بمقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في العاصمة بغداد.وشكلت الوزارة فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل المرأة على يد مجهولين في منطقة زيونة في بغداد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد توثق لحظة مقتل إحدى أشهر الـ"فاشينيستا" في العراق... فيديو
تعرضت "البلوغر" والـ"فاشينيستا" العراقية الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "أم فهد" لعملية اغتيال شرقي العاصمة بغداد.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر أمني: "إن شخصاً مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المواطنة غفران مهدي سوادي الملقبة بأم فهد، في منطقة شرق زيونة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت فتح تحقيق بمقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في العاصمة بغداد.
وشكلت الوزارة فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل المرأة على يد مجهولين في منطقة زيونة في بغداد.