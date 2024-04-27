وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240427/وزير-الاتصالات-السوري-لـسبوتنيك-168-ترليون-ليرة-مدفوعات-منظومة-الدفع-الإلكتروني-1088338940.html
وزير الاتصالات السوري لـ"سبوتنيك": 1.68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ"سبوتنيك": 1.68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب، أن سوريا استطاعت، برغم الحصار الاقتصادي الغربي وتداعيات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إطلاق منظومة... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T18:59+0000
2024-04-27T18:59+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1b/1088339406_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_1bfdf3d7773342214fec70fa75f95369.jpg
وقال الوزير الخطيب ردا على سؤال لـ "سبوتنيك" إن تطبيق الدفع الإلكتروني يعد أولوية لا غنى عنها للحكومة بهدف دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية ودعم وتعافي النشاط التجاري، بما يسهم في دعم وتحفيز الشركات الناشئة لتطوير حلول ابتكارية بمجال التكنولوجيا المالية.وأضاف الوزير السوري في تصريحه لـ "سبوتنيك" على هامش (مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني) الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن حجم المدفوعات التي تم تداولها منذ تأسيس منظومة الدفع الإلكتروني في عام 2020 ولغاية الربع الأول من عام 2024، بلغت 1 ترليون و680 مليار ليرة سورية، ما يدل على أن البيئة باتت جيدة وملائمة لتطوير الدفع الإلكتروني في سوريا، واعداً بأن يتم في المستقبل القريب تذليل جميع الصعوبات التي تواجهها.ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين، عدد من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني التي تنفذ العمل على أرض الواقع بشكل يسهل عمل السوريين ضمن الظروف الاقتصادية والمعيشية والخدمية.وقال وسيم سعد، عضو الجمعية العلمية السورية المعلوماتية لـ "سبوتنيك": "يجب العمل على تعميم ثقافة الدفع الإلكتروني في سوريا، فهي حاجة بحكم بدء التعافي من آثار الحرب".وبيّن سعد أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتابع تنفيذه الحكومة هو أحد المشاريع الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتعاون مع المصرف المركزي، وسيسهم بقطف ثمار الازدهار الذي يوفره المجتمع الرقمي والنهوض بسوريا وتعافيها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي والمعرفي.من جهتها، أشارت ريم قطنا، مدير دفع الكتروني في شركة (سما) لـ "سبوتنيك" إلى أن "مشكلة الكاش التي بدأت ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي في سوريا، تحتم التحول نحو الدفع الإلكتروني بما يسهم في لجم منعكسات التضخم".بدوره، أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، المهندس وسيم العلي، أن التسديد الإلكتروني يسهم في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من أي مكان دون تحمل عناء التنقل.ولفت العلي إلى توظيف التكنولوجيا والإنترنت والأنظمة المصرفية المختلفة في تحصيل الدفعات المالية، وتسهيل عملياتها وتنظيم التعامل النقدي بين الجهات المختلفة بأقل جهد ووقت ممكنين، دون عناء الذهاب أو الإياب، وتتم عمليات المعاملات المالية بطرق أكثر أماناً وضماناً ويبقى الشخص بمكانه أينما يكون بشرط توافر الاتصالات والشبكة.أوضح مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات، المهندس فراس البدين، أنه "بعد 5 أشهر من تطبيق الدفع الإلكتروني لخدمات الشركة، لوحظ ازدياد في عمليات التسديد الإلكتروني بشكل متنامي، وتقريباً نحو 80% من مشتركي السورية للاتصالات يسددون إلكترونياً، ونعمل للوصول إلى مستوى 100% خلال الأشهر القادمة"، مضيفاً: "من خلال متابعتنا لعمليات الدفع الإلكتروني وجدنا أنه تم إنشاء حوالي 700 ألف حساب جديد منذ بداية العام ضمن شركتي الخلوي، وهذا مؤشر جيد لتوجه الناس نحو الدفع الإلكتروني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1b/1088339406_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b7ab385c70d1b0dfd95c47e03ae92e28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

وزير الاتصالات السوري لـ"سبوتنيك": 1.68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني

18:59 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب، أن سوريا استطاعت، برغم الحصار الاقتصادي الغربي وتداعيات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إطلاق منظومة وطنية للدفع الإلكتروني بخبراتها المحلية عبر المصارف وشركات الدفع والاتصالات.
وقال الوزير الخطيب ردا على سؤال لـ "سبوتنيك" إن تطبيق الدفع الإلكتروني يعد أولوية لا غنى عنها للحكومة بهدف دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية ودعم وتعافي النشاط التجاري، بما يسهم في دعم وتحفيز الشركات الناشئة لتطوير حلول ابتكارية بمجال التكنولوجيا المالية.
© Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Shams Molhem
وأضاف الوزير السوري في تصريحه لـ "سبوتنيك" على هامش (مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني) الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن حجم المدفوعات التي تم تداولها منذ تأسيس منظومة الدفع الإلكتروني في عام 2020 ولغاية الربع الأول من عام 2024، بلغت 1 ترليون و680 مليار ليرة سورية، ما يدل على أن البيئة باتت جيدة وملائمة لتطوير الدفع الإلكتروني في سوريا، واعداً بأن يتم في المستقبل القريب تذليل جميع الصعوبات التي تواجهها.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين، عدد من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني التي تنفذ العمل على أرض الواقع بشكل يسهل عمل السوريين ضمن الظروف الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
وقال وسيم سعد، عضو الجمعية العلمية السورية المعلوماتية لـ "سبوتنيك": "يجب العمل على تعميم ثقافة الدفع الإلكتروني في سوريا، فهي حاجة بحكم بدء التعافي من آثار الحرب".
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
وبيّن سعد أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتابع تنفيذه الحكومة هو أحد المشاريع الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتعاون مع المصرف المركزي، وسيسهم بقطف ثمار الازدهار الذي يوفره المجتمع الرقمي والنهوض بسوريا وتعافيها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي والمعرفي.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
من جهتها، أشارت ريم قطنا، مدير دفع الكتروني في شركة (سما) لـ "سبوتنيك" إلى أن "مشكلة الكاش التي بدأت ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي في سوريا، تحتم التحول نحو الدفع الإلكتروني بما يسهم في لجم منعكسات التضخم".
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره، أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، المهندس وسيم العلي، أن التسديد الإلكتروني يسهم في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من أي مكان دون تحمل عناء التنقل.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت العلي إلى توظيف التكنولوجيا والإنترنت والأنظمة المصرفية المختلفة في تحصيل الدفعات المالية، وتسهيل عملياتها وتنظيم التعامل النقدي بين الجهات المختلفة بأقل جهد ووقت ممكنين، دون عناء الذهاب أو الإياب، وتتم عمليات المعاملات المالية بطرق أكثر أماناً وضماناً ويبقى الشخص بمكانه أينما يكون بشرط توافر الاتصالات والشبكة.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ سبوتنيك: 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
أوضح مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات، المهندس فراس البدين، أنه "بعد 5 أشهر من تطبيق الدفع الإلكتروني لخدمات الشركة، لوحظ ازدياد في عمليات التسديد الإلكتروني بشكل متنامي، وتقريباً نحو 80% من مشتركي السورية للاتصالات يسددون إلكترونياً، ونعمل للوصول إلى مستوى 100% خلال الأشهر القادمة"، مضيفاً: "من خلال متابعتنا لعمليات الدفع الإلكتروني وجدنا أنه تم إنشاء حوالي 700 ألف حساب جديد منذ بداية العام ضمن شركتي الخلوي، وهذا مؤشر جيد لتوجه الناس نحو الدفع الإلكتروني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حماس" تتلقى رد إسرائيل الرسمي على هدنة غزة.. فيديو وصور14:52 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала