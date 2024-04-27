وزير الاتصالات السوري لـ"سبوتنيك": 1.68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
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أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب، أن سوريا استطاعت، برغم الحصار الاقتصادي الغربي وتداعيات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إطلاق منظومة وطنية للدفع الإلكتروني بخبراتها المحلية عبر المصارف وشركات الدفع والاتصالات.
وقال الوزير الخطيب ردا على سؤال لـ "سبوتنيك" إن تطبيق الدفع الإلكتروني يعد أولوية لا غنى عنها للحكومة بهدف دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية ودعم وتعافي النشاط التجاري، بما يسهم في دعم وتحفيز الشركات الناشئة لتطوير حلول ابتكارية بمجال التكنولوجيا المالية.
© Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Shams Molhem
وأضاف الوزير السوري في تصريحه لـ "سبوتنيك" على هامش (مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني) الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن حجم المدفوعات التي تم تداولها منذ تأسيس منظومة الدفع الإلكتروني في عام 2020 ولغاية الربع الأول من عام 2024، بلغت 1 ترليون و680 مليار ليرة سورية، ما يدل على أن البيئة باتت جيدة وملائمة لتطوير الدفع الإلكتروني في سوريا، واعداً بأن يتم في المستقبل القريب تذليل جميع الصعوبات التي تواجهها.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين، عدد من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني التي تنفذ العمل على أرض الواقع بشكل يسهل عمل السوريين ضمن الظروف الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
وقال وسيم سعد، عضو الجمعية العلمية السورية المعلوماتية لـ "سبوتنيك": "يجب العمل على تعميم ثقافة الدفع الإلكتروني في سوريا، فهي حاجة بحكم بدء التعافي من آثار الحرب".
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
وبيّن سعد أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتابع تنفيذه الحكومة هو أحد المشاريع الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتعاون مع المصرف المركزي، وسيسهم بقطف ثمار الازدهار الذي يوفره المجتمع الرقمي والنهوض بسوريا وتعافيها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي والمعرفي.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
من جهتها، أشارت ريم قطنا، مدير دفع الكتروني في شركة (سما) لـ "سبوتنيك" إلى أن "مشكلة الكاش التي بدأت ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي في سوريا، تحتم التحول نحو الدفع الإلكتروني بما يسهم في لجم منعكسات التضخم".
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره، أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، المهندس وسيم العلي، أن التسديد الإلكتروني يسهم في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من أي مكان دون تحمل عناء التنقل.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت العلي إلى توظيف التكنولوجيا والإنترنت والأنظمة المصرفية المختلفة في تحصيل الدفعات المالية، وتسهيل عملياتها وتنظيم التعامل النقدي بين الجهات المختلفة بأقل جهد ووقت ممكنين، دون عناء الذهاب أو الإياب، وتتم عمليات المعاملات المالية بطرق أكثر أماناً وضماناً ويبقى الشخص بمكانه أينما يكون بشرط توافر الاتصالات والشبكة.
© Sputnik . Shams Molhemوزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
وزير الاتصالات السوري لـ "سبوتنيك": 1,68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني
© Sputnik . Shams Molhem
أوضح مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات، المهندس فراس البدين، أنه "بعد 5 أشهر من تطبيق الدفع الإلكتروني لخدمات الشركة، لوحظ ازدياد في عمليات التسديد الإلكتروني بشكل متنامي، وتقريباً نحو 80% من مشتركي السورية للاتصالات يسددون إلكترونياً، ونعمل للوصول إلى مستوى 100% خلال الأشهر القادمة"، مضيفاً: "من خلال متابعتنا لعمليات الدفع الإلكتروني وجدنا أنه تم إنشاء حوالي 700 ألف حساب جديد منذ بداية العام ضمن شركتي الخلوي، وهذا مؤشر جيد لتوجه الناس نحو الدفع الإلكتروني".