https://sputnikarabic.ae/20240427/وزير-الاتصالات-السوري-لـسبوتنيك-168-ترليون-ليرة-مدفوعات-منظومة-الدفع-الإلكتروني-1088338940.html

وزير الاتصالات السوري لـ"سبوتنيك": 1.68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني

وزير الاتصالات السوري لـ"سبوتنيك": 1.68 ترليون ليرة مدفوعات منظومة الدفع الإلكتروني

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب، أن سوريا استطاعت، برغم الحصار الاقتصادي الغربي وتداعيات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إطلاق منظومة... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T18:59+0000

2024-04-27T18:59+0000

2024-04-27T18:59+0000

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وقال الوزير الخطيب ردا على سؤال لـ "سبوتنيك" إن تطبيق الدفع الإلكتروني يعد أولوية لا غنى عنها للحكومة بهدف دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية ودعم وتعافي النشاط التجاري، بما يسهم في دعم وتحفيز الشركات الناشئة لتطوير حلول ابتكارية بمجال التكنولوجيا المالية.وأضاف الوزير السوري في تصريحه لـ "سبوتنيك" على هامش (مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني) الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن حجم المدفوعات التي تم تداولها منذ تأسيس منظومة الدفع الإلكتروني في عام 2020 ولغاية الربع الأول من عام 2024، بلغت 1 ترليون و680 مليار ليرة سورية، ما يدل على أن البيئة باتت جيدة وملائمة لتطوير الدفع الإلكتروني في سوريا، واعداً بأن يتم في المستقبل القريب تذليل جميع الصعوبات التي تواجهها.ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين، عدد من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني التي تنفذ العمل على أرض الواقع بشكل يسهل عمل السوريين ضمن الظروف الاقتصادية والمعيشية والخدمية.وقال وسيم سعد، عضو الجمعية العلمية السورية المعلوماتية لـ "سبوتنيك": "يجب العمل على تعميم ثقافة الدفع الإلكتروني في سوريا، فهي حاجة بحكم بدء التعافي من آثار الحرب".وبيّن سعد أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتابع تنفيذه الحكومة هو أحد المشاريع الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتعاون مع المصرف المركزي، وسيسهم بقطف ثمار الازدهار الذي يوفره المجتمع الرقمي والنهوض بسوريا وتعافيها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي والمعرفي.من جهتها، أشارت ريم قطنا، مدير دفع الكتروني في شركة (سما) لـ "سبوتنيك" إلى أن "مشكلة الكاش التي بدأت ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي في سوريا، تحتم التحول نحو الدفع الإلكتروني بما يسهم في لجم منعكسات التضخم".بدوره، أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، المهندس وسيم العلي، أن التسديد الإلكتروني يسهم في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من أي مكان دون تحمل عناء التنقل.ولفت العلي إلى توظيف التكنولوجيا والإنترنت والأنظمة المصرفية المختلفة في تحصيل الدفعات المالية، وتسهيل عملياتها وتنظيم التعامل النقدي بين الجهات المختلفة بأقل جهد ووقت ممكنين، دون عناء الذهاب أو الإياب، وتتم عمليات المعاملات المالية بطرق أكثر أماناً وضماناً ويبقى الشخص بمكانه أينما يكون بشرط توافر الاتصالات والشبكة.أوضح مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات، المهندس فراس البدين، أنه "بعد 5 أشهر من تطبيق الدفع الإلكتروني لخدمات الشركة، لوحظ ازدياد في عمليات التسديد الإلكتروني بشكل متنامي، وتقريباً نحو 80% من مشتركي السورية للاتصالات يسددون إلكترونياً، ونعمل للوصول إلى مستوى 100% خلال الأشهر القادمة"، مضيفاً: "من خلال متابعتنا لعمليات الدفع الإلكتروني وجدنا أنه تم إنشاء حوالي 700 ألف حساب جديد منذ بداية العام ضمن شركتي الخلوي، وهذا مؤشر جيد لتوجه الناس نحو الدفع الإلكتروني".

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