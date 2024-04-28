https://sputnikarabic.ae/20240428/أريد-أكسجين-هانيبال-القذاقي-يظهر-من-جديد-داخل-زنزانته-في-لبنان-صور-1088353404.html
"أريد أكسجين".. هانيبال القذاقي يظهر من جديد داخل زنزانته في لبنان.. صور
"أريد أكسجين".. هانيبال القذاقي يظهر من جديد داخل زنزانته في لبنان.. صور
سبوتنيك عربي
نشرت قناة لبنانية صورا حديثة لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من داخل زنزانته في لبنان، المحتجز فيها منذ 9 سنوات. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في تقرير لها، أمس السبت، أن هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماما بكرسي أرضي.ونقلت القناة عن القذافي قوله: "أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الـVIP؟!".وأردف: "وضعي غير جيد تحت الأرض، وأريد أكسجين".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفى النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون لبنان.وشدد في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
"أريد أكسجين".. هانيبال القذاقي يظهر من جديد داخل زنزانته في لبنان.. صور
نشرت قناة لبنانية صورا حديثة لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من داخل زنزانته في لبنان، المحتجز فيها منذ 9 سنوات.
وأفادت قناة
"الجديد" اللبنانية، في تقرير لها، أمس السبت، أن هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماما بكرسي أرضي.
ونقلت القناة عن القذافي قوله: "أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الـVIP؟!".
وأردف: "وضعي غير جيد تحت الأرض، وأريد أكسجين".
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفى النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون لبنان.
وشدد في تصريحات لبوابة
"الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".
ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
، الموقوف في السجون اللبنانية، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.