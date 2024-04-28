https://sputnikarabic.ae/20240428/إصابة-أكثر-من-10-أشخاص-في-غارة-جوية-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1088345938.html

إصابة أكثر من 10 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

إصابة أكثر من 10 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أصيب 12 شخصا بجروح، اليوم الأحد، نتيجة غارة جوية إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري محلي لوكالة "سبوتنيك". 28.04.2024, سبوتنيك عربي

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2024-04-28T03:05+0000

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وقال المصدر، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة صربين جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، عن ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة.وقد توزعت حالة الإصابات على الشكل التالي: 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة، وفقا لموقع "النشرة".بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف شمال إسرائيل بعدة مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.وقال حزب الله في بيان له، " قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأضاف أن الحزب شن هجومًا في القطاع الشرقي "بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا".ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن حوالي 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sputnikarabic.ae/20240427/إسرائيل-منفتحة-على-مناقشة-استعادة-الهدوء-الدائم-بغزة-بعد-إطلاق-سراح-الأسرى-الأولي-1088344894.html

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