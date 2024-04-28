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إصابة أكثر من 10 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان
إصابة أكثر من 10 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أصيب 12 شخصا بجروح، اليوم الأحد، نتيجة غارة جوية إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري محلي لوكالة "سبوتنيك". 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T03:05+0000
2024-04-28T03:05+0000
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وقال المصدر، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة صربين جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، عن ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة.وقد توزعت حالة الإصابات على الشكل التالي: 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة، وفقا لموقع "النشرة".بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف شمال إسرائيل بعدة مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.وقال حزب الله في بيان له، " قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأضاف أن الحزب شن هجومًا في القطاع الشرقي "بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا".ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن حوالي 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sputnikarabic.ae/20240427/إسرائيل-منفتحة-على-مناقشة-استعادة-الهدوء-الدائم-بغزة-بعد-إطلاق-سراح-الأسرى-الأولي-1088344894.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غارة إسرائيلية, العالم العربي

إصابة أكثر من 10 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

03:05 GMT 28.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أصيب 12 شخصا بجروح، اليوم الأحد، نتيجة غارة جوية إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري محلي لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة صربين جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة".

وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن إصابة عشرة لبنانيين... ومواطنين سوريين".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، عن ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة.
وقد توزعت حالة الإصابات على الشكل التالي: 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة، وفقا لموقع "النشرة".
بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف شمال إسرائيل بعدة مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.
وقال حزب الله في بيان له، " قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
وأضاف أن الحزب شن هجومًا في القطاع الشرقي "بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا".
ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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أمس, 23:37 GMT
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن حوالي 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف مستوطنة ميرون بعشرات الصواريخ أمس, 22:05 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة26 أبريل, 09:20 GMT
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