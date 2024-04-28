https://sputnikarabic.ae/20240428/إعلام-حسم-المقترح-المصري-بشأن-الهدنة-في-غزة-بيد-السنوار-1088347590.html
إعلام: حسم المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة بيد السنوار
إعلام: حسم المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة بيد السنوار
سبوتنيك عربي
أرسلت حركة "حماس" الفلسطينية، المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة إلى زعيمها داخل القطاع يحيى السنوار، لافتة إلى أنها تنتظر الرد عليه خلال أيام. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T06:03+0000
2024-04-28T06:03+0000
2024-04-28T06:03+0000
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ونقل موقع "العربية" أمس السبت، عن مصدر بالحركة قوله، إن "حماس" تتشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترح دولي بشأن وقف إطلاق النار.وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قدمت مصر اقتراحا لحماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.ورجحت القناة، التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، رغم وجود بعض التحفظات. وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مؤخرا، نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي المقابل، عبرت حماس عن انفتاحها على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.يشار إلى أنه وفقا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين، لا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيليا محتجزين داخل القطاع، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وذلك بعد أن أطلقت "حماس" سراح نحو 100 محتجز في اتفاق سابق أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240427/قبل-اجتياح-رفح-هل-تنجح-التحركات-المصرية-في-إقرار-هدنة-بقطاع-غزة-1088337707.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: حسم المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة بيد السنوار
أرسلت حركة "حماس" الفلسطينية، المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة إلى زعيمها داخل القطاع يحيى السنوار، لافتة إلى أنها تنتظر الرد عليه خلال أيام.
ونقل
موقع "العربية" أمس السبت، عن مصدر بالحركة قوله، إن "حماس" تتشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترح دولي بشأن وقف إطلاق النار.
وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قدمت مصر اقتراحا لحماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.
ورجحت القناة، التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، رغم وجود بعض التحفظات.
وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مؤخرا، نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري
خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي المقابل، عبرت حماس عن انفتاحها على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
يشار إلى أنه وفقا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين، لا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيليا محتجزين داخل القطاع، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وذلك بعد أن أطلقت "حماس
" سراح نحو 100 محتجز في اتفاق سابق أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.