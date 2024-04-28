https://sputnikarabic.ae/20240428/احتفالات-أحد-الشعانين-في-جنوب-لبنان-فرحة-بالرغم-من-المواجهات-1088367428.html

احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات

احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات

سبوتنيك عربي

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان "أحد الشعانين"، اليوم، كما أحيا أهالي بلدات وقرى جنوب لبنان المناسبة بالرغم من المواجهات التي تشهدها... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T18:58+0000

2024-04-28T18:58+0000

2024-04-28T18:58+0000

حصري

لبنان

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

إسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1c/1088367726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b407ab10f72acb7f094992d30164878.jpg

وفي بلدة برج الملوك القريبة من مستوطنة وموقع المطلة، ترأس الأرشمدنت، ميشال أبو حيدر، قداس العيد في كنيسة القدّيس جاورجيوس بحضور جمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة والجوار.وعقب انتهاء القداس حمل الأطفال سعف النخل وساروا مع أهاليهم والأرشمدنت في "الزياح" وهي مسيرات راجلة مع تراتيل حول الكنيسة، وتبع المسيرة شجرة مزينة بالسكاكر للأطفال الصغار.وقال ابن البلدة فياض صعب:وأضاف فياض: "نشعر بالخوف في القرى الحدودية بسبب القصف الإسرائيلي، ولكننا بواسطة الإيمان المتواجد داخلنا لا نخاف لأن السيد المسيح قال لنا نقوى ولا تضعفوا، والإنجيل يحتوي على المحبة والإيمان وهذه الصفات يجب أن نظهرها بأفعالنا وتصرفنا، أنا أسكن في بيروت وآتي إلى البلدة أسبوعيا للاطمئنان على الأصدقاء والأهل بالرغم من الأوضاع، ونتمنى بمناسبة العيد أن يتغير الوضع ونعيش في سلام ووئام".وقالت غادة خوري:ولم يمر هذا اليوم بسلام، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب، و استهدف بالقذائف المدفعية بلدات ميس الجبل وبليدا وطيرحرفا وأطراف بلدتي مروحين وشيحين ويارون.كما أعلن "حزب الله" استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية، و موقعي ‏السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومبنىً يستخدمه جنود في مستعمرة شتولا.

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, إسرائيل