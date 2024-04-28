احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان "أحد الشعانين"، اليوم، كما أحيا أهالي بلدات وقرى جنوب لبنان المناسبة بالرغم من المواجهات التي تشهدها المنطقة.
وفي بلدة برج الملوك القريبة من مستوطنة وموقع المطلة، ترأس الأرشمدنت، ميشال أبو حيدر، قداس العيد في كنيسة القدّيس جاورجيوس بحضور جمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة والجوار.
وعقب انتهاء القداس حمل الأطفال سعف النخل وساروا مع أهاليهم والأرشمدنت في "الزياح" وهي مسيرات راجلة مع تراتيل حول الكنيسة، وتبع المسيرة شجرة مزينة بالسكاكر للأطفال الصغار.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال ابن البلدة فياض صعب:
"الأطفال يمرحون في هذا اليوم، ويتنقلون في الكنيسة بكل فرح لأن السيد المسيح قال دعوا الأولاد يأتون إلي، وسعف النخل تعبر عن الناس التي استقبلت السيد المسيح في القدس، وهذا النهار سبقه قيامة ألعازر من بين الأموات وهي كانت المعجزة الأولى للسيد المسيح وبدأ الفرح، وبعد أحد الشعنينة نبدأ بأسبوع الآلام العظيم وهو ليس حزينا لأننا نعلم أن المسيح سيقوم باليوم الثالث وسنشعر بالفرح والسعادة، ونحن كل أيامنا فرح وسعاده لأنه ليس لدينا حزن وخوف والقيامة أقامتنا من الموت ودمرت الخطية والكرة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف فياض: "نشعر بالخوف في القرى الحدودية بسبب القصف الإسرائيلي، ولكننا بواسطة الإيمان المتواجد داخلنا لا نخاف لأن السيد المسيح قال لنا نقوى ولا تضعفوا، والإنجيل يحتوي على المحبة والإيمان وهذه الصفات يجب أن نظهرها بأفعالنا وتصرفنا، أنا أسكن في بيروت وآتي إلى البلدة أسبوعيا للاطمئنان على الأصدقاء والأهل بالرغم من الأوضاع، ونتمنى بمناسبة العيد أن يتغير الوضع ونعيش في سلام ووئام".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقالت غادة خوري:
"نتمنى أن يعاد على الجميع بالخير والصحة وأن تتوقف الحرب، وهذا العيد ليس كما السنوات الماضية، فهي عادة تكون ممتلئة وتجول مسيرتنا في الطريق العام، ولكن هذا العام الناس تشعر بالخوف وأهالي البلدة القاطنين في بيروت لم يأتوا واقتصر الحضور على أهالي البلدة، ونتجنب التجمعات".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ولم يمر هذا اليوم بسلام، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب، و استهدف بالقذائف المدفعية بلدات ميس الجبل وبليدا وطيرحرفا وأطراف بلدتي مروحين وشيحين ويارون.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما أعلن "حزب الله" استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية، و موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومبنىً يستخدمه جنود في مستعمرة شتولا.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
2/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
3/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
4/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
5/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
6/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
7/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
8/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
9/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
10/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
11/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
1/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
2/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
3/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
4/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
5/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
6/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
7/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
8/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
9/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
10/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
11/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات