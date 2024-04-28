احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:28 GMT
7 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تبذل جهودا كبيرة لعقد هدنة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
16:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
17:00 GMT
10 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sputnikarabic.ae/20240428/احتفالات-أحد-الشعانين-في-جنوب-لبنان-فرحة-بالرغم-من-المواجهات-1088367428.html
احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
سبوتنيك عربي
أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان "أحد الشعانين"، اليوم، كما أحيا أهالي بلدات وقرى جنوب لبنان المناسبة بالرغم من المواجهات التي تشهدها... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T18:58+0000
2024-04-28T18:58+0000
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وفي بلدة برج الملوك القريبة من مستوطنة وموقع المطلة، ترأس الأرشمدنت، ميشال أبو حيدر، قداس العيد في كنيسة القدّيس جاورجيوس بحضور جمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة والجوار.وعقب انتهاء القداس حمل الأطفال سعف النخل وساروا مع أهاليهم والأرشمدنت في "الزياح" وهي مسيرات راجلة مع تراتيل حول الكنيسة، وتبع المسيرة شجرة مزينة بالسكاكر للأطفال الصغار.وقال ابن البلدة فياض صعب:وأضاف فياض: "نشعر بالخوف في القرى الحدودية بسبب القصف الإسرائيلي، ولكننا بواسطة الإيمان المتواجد داخلنا لا نخاف لأن السيد المسيح قال لنا نقوى ولا تضعفوا، والإنجيل يحتوي على المحبة والإيمان وهذه الصفات يجب أن نظهرها بأفعالنا وتصرفنا، أنا أسكن في بيروت وآتي إلى البلدة أسبوعيا للاطمئنان على الأصدقاء والأهل بالرغم من الأوضاع، ونتمنى بمناسبة العيد أن يتغير الوضع ونعيش في سلام ووئام".وقالت غادة خوري:ولم يمر هذا اليوم بسلام، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب، و استهدف بالقذائف المدفعية بلدات ميس الجبل وبليدا وطيرحرفا وأطراف بلدتي مروحين وشيحين ويارون.كما أعلن "حزب الله" استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية، و موقعي ‏السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومبنىً يستخدمه جنود في مستعمرة شتولا.
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حصري, لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, إسرائيل
حصري, لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, إسرائيل

احتفالات "أحد الشعانين" في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات

18:58 GMT 28.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان "أحد الشعانين"، اليوم، كما أحيا أهالي بلدات وقرى جنوب لبنان المناسبة بالرغم من المواجهات التي تشهدها المنطقة.
وفي بلدة برج الملوك القريبة من مستوطنة وموقع المطلة، ترأس الأرشمدنت، ميشال أبو حيدر، قداس العيد في كنيسة القدّيس جاورجيوس بحضور جمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة والجوار.
وعقب انتهاء القداس حمل الأطفال سعف النخل وساروا مع أهاليهم والأرشمدنت في "الزياح" وهي مسيرات راجلة مع تراتيل حول الكنيسة، وتبع المسيرة شجرة مزينة بالسكاكر للأطفال الصغار.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال ابن البلدة فياض صعب:

"الأطفال يمرحون في هذا اليوم، ويتنقلون في الكنيسة بكل فرح لأن السيد المسيح قال دعوا الأولاد يأتون إلي، وسعف النخل تعبر عن الناس التي استقبلت السيد المسيح في القدس، وهذا النهار سبقه قيامة ألعازر من بين الأموات وهي كانت المعجزة الأولى للسيد المسيح وبدأ الفرح، وبعد أحد الشعنينة نبدأ بأسبوع الآلام العظيم وهو ليس حزينا لأننا نعلم أن المسيح سيقوم باليوم الثالث وسنشعر بالفرح والسعادة، ونحن كل أيامنا فرح وسعاده لأنه ليس لدينا حزن وخوف والقيامة أقامتنا من الموت ودمرت الخطية والكرة".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف فياض: "نشعر بالخوف في القرى الحدودية بسبب القصف الإسرائيلي، ولكننا بواسطة الإيمان المتواجد داخلنا لا نخاف لأن السيد المسيح قال لنا نقوى ولا تضعفوا، والإنجيل يحتوي على المحبة والإيمان وهذه الصفات يجب أن نظهرها بأفعالنا وتصرفنا، أنا أسكن في بيروت وآتي إلى البلدة أسبوعيا للاطمئنان على الأصدقاء والأهل بالرغم من الأوضاع، ونتمنى بمناسبة العيد أن يتغير الوضع ونعيش في سلام ووئام".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقالت غادة خوري:

"نتمنى أن يعاد على الجميع بالخير والصحة وأن تتوقف الحرب، وهذا العيد ليس كما السنوات الماضية، فهي عادة تكون ممتلئة وتجول مسيرتنا في الطريق العام، ولكن هذا العام الناس تشعر بالخوف وأهالي البلدة القاطنين في بيروت لم يأتوا واقتصر الحضور على أهالي البلدة، ونتجنب التجمعات".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ولم يمر هذا اليوم بسلام، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب، و استهدف بالقذائف المدفعية بلدات ميس الجبل وبليدا وطيرحرفا وأطراف بلدتي مروحين وشيحين ويارون.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما أعلن "حزب الله" استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية، و موقعي ‏السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومبنىً يستخدمه جنود في مستعمرة شتولا.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاحتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
احتفالات أحد الشعانين في جنوب لبنان... فرحة بالرغم من المواجهات
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