https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-270-هدفا-في-غزة-خلال-أيام-عيد-الفصح-اليهودي-الستة-1088354580.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 270 هدفا في غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 270 هدفا في غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T11:46+0000
2024-04-28T11:46+0000
2024-04-28T11:46+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مهاجمته لحوالي 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل. في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيرين، بن غفير وسموتريتش.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240428/جدل-إسرائيلي-بشأن-تصريحات-الحاخام-الأكبر-حول-نجاة-بلاده-من-الحرب-بفضل-معجزات-المدارس-الدينية-1088349261.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/إذاعة-إسرائيلية-ليس-لدينا-أي-اهتمام-بعملية-عسكرية-في-رفح-ولكننا-نريد-عودة-المحتجزين-1088350976.html
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عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 270 هدفا في غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مهاجمته لحوالي 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل.
في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
قال الوزير الإسرائيلي كاتس: "الإفراج عن الرهائن هو على رأس أولوياتنا".
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو
، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيرين، بن غفير وسموتريتش.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.