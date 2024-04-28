https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-لأعمال-إنشاء-الرصيف-البحري-في-قطاع-غزة-فيديو-1088350379.html

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأعمال إنشاء الرصيف البحري في قطاع غزة... فيديو

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأعمال إنشاء الرصيف البحري في قطاع غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم امس السبت، بأن الولايات المتحدة تواصل بناء ميناء عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة، تقدر مساحته بأكثر من 270 دونما، وأشار إلى احتمال أن... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T08:02+0000

2024-04-28T08:02+0000

2024-04-28T08:02+0000

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وقال الجيش في بيان على منصة "إكس" إن الولايات المتحدة تبني رصيفا عائما مؤقتا يتم من خلاله تسليم المساعدات الإنسانية، وسيتم ربطه بشواطئ قطاع غزة.يوم الجمعة، رست سفينة حربية أمريكية قبالة ساحل غزة، والتي من المتوقع أن تشارك في بناء رصيف عائم.وأعلنت واشنطن عن خطة لبنائه لتقديم المساعدات الإنسانية في ضوء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.لكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أكدت مرارا أن هذا النوع من المبادرات لا يمكن أن يعوض إدخال المساعدات الإنسانية من طريق البر.ووفق مصادر محلية فلسطينية، فإن الرصيف الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من ركام المنازل التي دمرتها "إسرائيل" خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من نصف عام، ستكون مهمته استقبال شحنات المساعدات التي توصلها السفن إلى الميناء الأميركي الذي يتم بناؤه برعاية أمنية "إسرائيلية".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وسائل الإعلام: "نحن ملتزمون تماما بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسنعمل على هذه المبادرة مع شركائنا في الأسابيع المقبلة، على أمل أن يعمل (الرصيف) بكامل طاقته بحلول أوائل مايو/أيار".وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن المساعدات ستصل أولا إلى قبرص حيث ستخضع للتفتيش، ثم سيتم إعدادها للتسليم.

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