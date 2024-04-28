https://sputnikarabic.ae/20240428/الخارجية-الإيرانية-من-الممكن-سماع-صوت-تحطم-عظام-الصهيونية-العالمية-1088356445.html
الخارجية الإيرانية: من الممكن سماع صوت تحطم عظام الصهيونية العالمية
الخارجية الإيرانية: من الممكن سماع صوت تحطم عظام الصهيونية العالمية
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن صوت تحطم "عظام" الصهيونية العالمية أصبح يسمع بوضوح أكثر من أي وقت مضى. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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وفي تعليقه على حملة القمع ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية من قبل الشرطة الأمريكية، كتب كنعاني باللغة الفارسية عبر منصة "إكس": "لا للاحتلال في فلسطين، لا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن الصرخة من أجل تحرير فلسطين أصبحت هي المطلب العالمي في الوقت الحالي".وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع انهيار أركان الاحتلال المتصدعة في فلسطين من خلال القمع العنيف للتظاهرات الطلابية الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية والأوروبية"، مضيفا أن "من يقف خلفها سيبقى تحت ركام انهيار الصهيونية". وشهدت أمريكا الأسبوع الماضي تكثيفا في الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، واتسع نطاقها، بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابا في جامعة كولومبيا في نيويورك.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240426/تصويت-برأيك-هل-تنجح-ثورة-الطلاب-العالمية-بكبح-جماح-دعم-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة؟---1088304751.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الخارجية الإيرانية: من الممكن سماع صوت تحطم عظام الصهيونية العالمية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن صوت تحطم "عظام" الصهيونية العالمية أصبح يسمع بوضوح أكثر من أي وقت مضى.
وفي تعليقه على حملة القمع ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية من قبل الشرطة الأمريكية، كتب كنعاني باللغة الفارسية عبر منصة "إكس": "لا للاحتلال في فلسطين، لا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن الصرخة من أجل تحرير فلسطين أصبحت هي المطلب العالمي في الوقت الحالي".
وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع انهيار أركان الاحتلال المتصدعة في فلسطين من خلال القمع العنيف للتظاهرات الطلابية الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية والأوروبية"، مضيفا أن "من يقف خلفها سيبقى تحت ركام انهيار الصهيونية".
وشهدت أمريكا الأسبوع الماضي تكثيفا في الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، واتسع نطاقها، بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابا في جامعة كولومبيا في نيويورك.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.