https://sputnikarabic.ae/20240428/الخارجية-الروسية-موسكو-ستواصل-فتح-أعين-العالم-على-تزييف-كييف،-بما-في-ذلك-بوتشا--1088352951.html
الخارجية الروسية: موسكو ستواصل فتح أعين العالم على تزييف كييف، بما في ذلك بوتشا
الخارجية الروسية: موسكو ستواصل فتح أعين العالم على تزييف كييف، بما في ذلك بوتشا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T09:39+0000
2024-04-28T09:39+0000
2024-04-28T09:39+0000
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وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردًا على طلب التعليق على تصريحات كييف في الأمم المتحدة حول "روايتها" للأحداث في بوتشا: "لن نتحمل مثل هذه التزييفات وسنواصل فتح أعين المجتمع الدولي على ما يحدث، لنكشف عن محاولات التلاعب بالوعي الجماهيري".ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة وإشارات إلى "استنتاجات لا لبس فيها".وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة."كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق"وقالت: "لكن الأهم من ذلك أنه لم يجر بعد تحقيق شامل في هذه المأساة. ولم يتم تلقي أي إجابات على أسئلة محددة: أسماء وألقاب القتلى، وأماكن إقامتهم ومحل إقامتهم وملكيتهم، ووقت ومكان وسبب الوفاة، ونتائج الفحص المرضي الذي يشير إلى طبيعة الإصابات التي تسببت في الوفاة. وهذا يعني شيئًا واحدًا: نظام كييف خائف من التحقيق لأنه في مساره يخاطرون بفضح أنفسهم".وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا بإقليم كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وكما أشارت، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن روسيا ترفض بشكل قاطع أي اتهامات بالتورط في الوفيات في بوتشا وتطالب القادة الدوليين بعدم التسرع في توجيه اتهامات شاملة ضد الاتحاد الروسي، بل الاستماع إلى حجج موسكو.ووفقاً لللافروف، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.
https://sputnikarabic.ae/20240402/الخارجية-الروسية-تحدد-أدلة-لضلوع-نظام-كييف-في-مجزرة-بوتشا-بذكرى-مرور-عامين-على-المأساة-1087611596.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو ستواصل فتح أعين العالم على تزييف كييف، بما في ذلك بوتشا
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا.
وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردًا على طلب التعليق على تصريحات كييف في الأمم المتحدة حول "روايتها" للأحداث في بوتشا: "لن نتحمل مثل هذه التزييفات وسنواصل فتح أعين المجتمع الدولي على ما يحدث، لنكشف عن محاولات التلاعب بالوعي الجماهيري".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا قالت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت تمثيلية ساخرة.
ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة وإشارات إلى "استنتاجات لا لبس فيها".
وأضافت: "معظم الأسئلة التي تثيرها اﻷوهام حول عدد ضحايا المأساة. وتذكر الرسالة أنه تم توثيق أكثر من 9,000 جريمة حرب مزعومة في بوتشا تسببت في مقتل 1,800 شخص. ويمكن العثور على ما يؤكد الطبيعة غير الواقعية لهذه الادعاءات في المصادر الأوكرانية نفسها".
وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.
"كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق"
وقالت: "لكن الأهم من ذلك أنه لم يجر بعد تحقيق شامل في هذه المأساة. ولم يتم تلقي أي إجابات على أسئلة محددة: أسماء وألقاب القتلى، وأماكن إقامتهم ومحل إقامتهم وملكيتهم، ووقت ومكان وسبب الوفاة، ونتائج الفحص المرضي الذي يشير إلى طبيعة الإصابات التي تسببت في الوفاة. وهذا يعني شيئًا واحدًا: نظام كييف خائف من التحقيق لأنه في مساره يخاطرون بفضح أنفسهم".
وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا بإقليم كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وكما أشارت، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.
ونوهت وزارة الدفاع إلى أن جميع الوحدات الروسية انسحبت بشكل كامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، فيما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما فيها المناطق السكنية، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة. من المدفعية ذات العيار الكبير والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن روسيا ترفض بشكل قاطع أي اتهامات بالتورط في الوفيات في بوتشا وتطالب القادة الدوليين بعدم التسرع في توجيه اتهامات شاملة ضد الاتحاد الروسي، بل الاستماع إلى حجج موسكو.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى أنه طلب شخصياً مراراً وتكراراً من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة أوكرانيا على تسليم قائمة أسماء أولئك الذين يُزعم أنهم قتلوا، كما زعموا أنهم في كييف، من قبل أفراد عسكريين روس في بوتشا، لكن مناشداته ظلت دون إجابة.
ووفقاً لللافروف، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.