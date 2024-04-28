https://sputnikarabic.ae/20240428/انتشال-جثامين-13-شخصا-في-خان-يونس-وقتيل-بقصف-إسرائيلي-على-النصيرات-1088371299.html

انتشال جثامين 13 شخصا في خان يونس وقتيل بقصف إسرائيلي على النصيرات

انتشال جثامين 13 شخصا في خان يونس وقتيل بقصف إسرائيلي على النصيرات

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل، فلسطيني وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في شمال النصيرات وسط قطاع غزة. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T20:59+0000

2024-04-28T20:59+0000

2024-04-28T20:59+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

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ونقلت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخا صوب مركبة في المخيم الجديد شمال النصيرات، ما أدى لمقتل فلسطين وإصابة آخرين، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.كما أصيب فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط منزل في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وتتواصل لليوم الـ 205 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-كمية-المساعدات-الإنسانية-لغزة-ستزداد-خلال-الفترة-المقبلة-1088366453.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى