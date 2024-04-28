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https://sputnikarabic.ae/20240428/انتشال-جثامين-13-شخصا-في-خان-يونس-وقتيل-بقصف-إسرائيلي-على-النصيرات-1088371299.html
انتشال جثامين 13 شخصا في خان يونس وقتيل بقصف إسرائيلي على النصيرات
انتشال جثامين 13 شخصا في خان يونس وقتيل بقصف إسرائيلي على النصيرات
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل، فلسطيني وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في شمال النصيرات وسط قطاع غزة. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T20:59+0000
2024-04-28T20:59+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونقلت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخا صوب مركبة في المخيم الجديد شمال النصيرات، ما أدى لمقتل فلسطين وإصابة آخرين، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.كما أصيب فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط منزل في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وتتواصل لليوم الـ 205 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-كمية-المساعدات-الإنسانية-لغزة-ستزداد-خلال-الفترة-المقبلة-1088366453.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى

انتشال جثامين 13 شخصا في خان يونس وقتيل بقصف إسرائيلي على النصيرات

20:59 GMT 28.04.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل، فلسطيني وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في شمال النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخا صوب مركبة في المخيم الجديد شمال النصيرات، ما أدى لمقتل فلسطين وإصابة آخرين، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.
كما أصيب فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط منزل في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".
وانتشلت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، اليوم، جثامين 13 قتيلا من حي الأمل غرب خان يونس.
وتتواصل لليوم الـ 205 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
الجيش الإسرائيلي: كمية المساعدات الإنسانية لغزة ستزداد خلال الفترة المقبلة
17:53 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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Дети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قتيلة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا برفح21:29 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد السنوار18:54 GMT
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