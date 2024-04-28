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بايدن ونتنياهو يناقشان هاتفيا المفاوضات مع "حماس" ووقف إطلاق النار في غزة
بايدن ونتنياهو يناقشان هاتفيا المفاوضات مع "حماس" ووقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستجدات المفاوضات الإسرائيلية مع حركة "حماس" إلى جانب... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "تحدث الرئيس بايدن في وقت سابق اليوم، مع رئيس الوزراء نتنياهو، واستعرض الجانبان المحادثات الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة".وأضاف البيان: "ناقش بايدن ونتنياهو زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال الاستعدادات لفتح معابر شمالية جديدة بدءًا من هذا الأسبوع".وأكد البيان أن بايدن شدد على "ضرورة استدامة هذا التقدم وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-كمية-المساعدات-الإنسانية-لغزة-ستزداد-خلال-الفترة-المقبلة-1088366453.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/اللجنة-الوزارية-العربية-الإسلامية-بشأن-غزة-تؤكد-ضرورة-معاقبة-إسرائيل-1088358226.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

بايدن ونتنياهو يناقشان هاتفيا المفاوضات مع "حماس" ووقف إطلاق النار في غزة

19:00 GMT 28.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستجدات المفاوضات الإسرائيلية مع حركة "حماس" إلى جانب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "تحدث الرئيس بايدن في وقت سابق اليوم، مع رئيس الوزراء نتنياهو، واستعرض الجانبان المحادثات الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف البيان: "ناقش بايدن ونتنياهو زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال الاستعدادات لفتح معابر شمالية جديدة بدءًا من هذا الأسبوع".
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وأكد البيان أن بايدن شدد على "ضرورة استدامة هذا التقدم وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا العملية العسكرية الإسرائيلية المترقبة في رفح فيما "أكد بايدن موقفه الواضح من العملية"، بحسب البيت الأبيض.

وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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