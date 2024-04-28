https://sputnikarabic.ae/20240428/بايدن-ونتنياهو-يناقشان-هاتفيا-المفاوضات-مع-حماس-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088369940.html

بايدن ونتنياهو يناقشان هاتفيا المفاوضات مع "حماس" ووقف إطلاق النار في غزة

بايدن ونتنياهو يناقشان هاتفيا المفاوضات مع "حماس" ووقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستجدات المفاوضات الإسرائيلية مع حركة "حماس" إلى جانب... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T19:00+0000

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وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "تحدث الرئيس بايدن في وقت سابق اليوم، مع رئيس الوزراء نتنياهو، واستعرض الجانبان المحادثات الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة".وأضاف البيان: "ناقش بايدن ونتنياهو زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال الاستعدادات لفتح معابر شمالية جديدة بدءًا من هذا الأسبوع".وأكد البيان أن بايدن شدد على "ضرورة استدامة هذا التقدم وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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