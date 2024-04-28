https://sputnikarabic.ae/20240428/بريطانيا-قد-تنشر-قوات-في-غزة-لإيصال-المساعدات-الإنسانية-1088346284.html
بريطانيا قد تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية
بريطانيا قد تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية، أن المملكة المتحدة قد ترسل قواتها العسكرية إلى قطاع غزة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T03:22+0000
2024-04-28T03:22+0000
2024-04-28T03:22+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
بريطانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/10/1088012049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4f814d05b4385d0e81eb85a7bff54bc.jpg
لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية.وقالت البحرية البريطانية يوم السبت، إنها أرسلت سفينة (RFA Cardigan Bay) لدعم بناء "رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة من البحر إلى غزة".كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240427/إسرائيل-منفتحة-على-مناقشة-استعادة-الهدوء-الدائم-بغزة-بعد-إطلاق-سراح-الأسرى-الأولي-1088344894.html
غزة
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/10/1088012049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_799be9246ac9d057cab62be126db7c55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, بريطانيا
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, بريطانيا
بريطانيا قد تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية، أن المملكة المتحدة قد ترسل قواتها العسكرية إلى قطاع غزة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت البحرية البريطانية يوم السبت، إنها أرسلت سفينة (RFA Cardigan Bay) لدعم بناء "رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة من البحر إلى غزة".
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.