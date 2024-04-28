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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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عرب بوينت بودكاست
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10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
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https://sputnikarabic.ae/20240428/بريطانيا-قد-تنشر-قوات-في-غزة-لإيصال-المساعدات-الإنسانية-1088346284.html
بريطانيا قد تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية
بريطانيا قد تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية، أن المملكة المتحدة قد ترسل قواتها العسكرية إلى قطاع غزة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T03:22+0000
2024-04-28T03:22+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
بريطانيا
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لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية.وقالت البحرية البريطانية يوم السبت، إنها أرسلت سفينة (RFA Cardigan Bay) لدعم بناء "رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة من البحر إلى غزة".كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240427/إسرائيل-منفتحة-على-مناقشة-استعادة-الهدوء-الدائم-بغزة-بعد-إطلاق-سراح-الأسرى-الأولي-1088344894.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, بريطانيا
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, بريطانيا

بريطانيا قد تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية

03:22 GMT 28.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص
آلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية، أن المملكة المتحدة قد ترسل قواتها العسكرية إلى قطاع غزة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية.
لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية.
وقالت البحرية البريطانية يوم السبت، إنها أرسلت سفينة (RFA Cardigan Bay) لدعم بناء "رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة من البحر إلى غزة".
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
إسرائيل منفتحة على مناقشة استعادة الهدوء الدائم بغزة بعد إطلاق سراح الأسرى الأولي
أمس, 23:37 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف مستوطنة ميرون بعشرات الصواريخ أمس, 22:05 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة26 أبريل, 09:20 GMT
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