https://sputnikarabic.ae/20240428/بيع-ساعة-أغنى-رجل-على-متن-سفينة-تيتانيك-1088347909.html

بيع ساعة أغنى رجل على متن سفينة تيتانيك

بيع ساعة أغنى رجل على متن سفينة تيتانيك

سبوتنيك عربي

الساعة الذهبية، التي كانت مملوكة لأغنى رجل على متن الباخرة الغارقة في أوائل القرن العشرين "تيتانيك" جون أستور، بيعت في مزاد علني في المملكة المتحدة مقابل 1.5... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T06:20+0000

2024-04-28T06:20+0000

2024-04-28T06:20+0000

مجتمع

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/17/1078428198_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b4ec20dba94277793dbfed0c569f1966.jpg

وبحسب التقارير فإنه "تم بيع ساعة جيب ذهبية تم انتشالها من جثة أغنى رجل على متن تيتانيك بمبلغ قياسي بلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني".ويُشار إلى أن الساعة كان من المقرر بيعها في الأصل في حدود 100,000 جنيه إسترليني إلى 150,000 جنيه إسترليني.ورجل أعمال جون جاكوب أستور (47 عاما) غرق مع السفينة في عام 1912، بعد أن رأى زوجته مادلين في قارب نجاة، وفقا لوكالة الإعلام البريطانية "بي.إيه.ميديا".بدلا من تجربة حظه على متن قارب إنقاذ أخرى، شوهد أستور الذي كان يرتدي ملابس أنيقة، والذي كان عضوا بارزا في عائلة "أستور" الثرية، وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الركاب الآخرين. وتم انتشال جثته من المحيط الأطلسي بعد ذلك بسبعة أيام وتم العثور على ساعة الجيب المصنوعة من الذهب، عيار 14 قيراطا.مات حوالي 1.5 ألف شخص. تم اكتشاف حطام السفينة تايتانيك في سبتمبر 1985 على بعد حوالي 350 ميلا بحريا قبالة سواحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية وعلى عمق حوالي أربعة كيلومترات.

https://sputnikarabic.ae/20240426/عرض-ساعة-أغنى-رجل-على-سفينة-تيتانيك-للبيع-في-مزاد-1088305155.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم