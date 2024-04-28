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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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https://sputnikarabic.ae/20240428/حكومة-الوحدة-الليبية-سيطرنا-على-جزء-كبير-من-الحدود-مع-تونس-والجزائر-1088349657.html
حكومة الوحدة الليبية: سيطرنا على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر
حكومة الوحدة الليبية: سيطرنا على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، أن قوات الحكومة سيطرت على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر وإنها ستنطلق إلى الحدود الجنوبية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T07:44+0000
2024-04-28T07:44+0000
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جاء ذلك خلال كلمته أمام تجمع لقوات الأمن بمطار طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت.وقال الوزير إن القوات الحكومية "قامت بتأمين وتنظيم معبر رأس جدير الحدودي"، معلنا عن عمليات تنسيق مع تونس، تمهيدا لإعادة فتح المعبر قريبا.في غضون ذلك، أكد الطرابلسي، أن قوات الحكومة عملت على تأمين طرابلس بنسبة 80%، متعهدا بإخلاء المدينة بشكل كامل من المجموعات المسلحة، خلال الفترة المقبلة. يذكر أن تونس احتضنت في 22 أبريل/نيسان الجاري، قمة تشاورية، ضمت كلًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.واتفق قادة هذه الدول على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من أخطار وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وفق مقاربة تشاركية".
https://sputnikarabic.ae/20240418/الاشتباكات-المسلحة-أبرز-معوقات-الحل-السياسي-في-ليبيا-1088085345.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

حكومة الوحدة الليبية: سيطرنا على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر

07:44 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAالشرطة الليبية
الشرطة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، أن قوات الحكومة سيطرت على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر وإنها ستنطلق إلى الحدود الجنوبية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام تجمع لقوات الأمن بمطار طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت.
وقال الوزير إن القوات الحكومية "قامت بتأمين وتنظيم معبر رأس جدير الحدودي"، معلنا عن عمليات تنسيق مع تونس، تمهيدا لإعادة فتح المعبر قريبا.
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الاشتباكات المسلحة أبرز معوقات الحل السياسي في ليبيا
18 أبريل, 13:47 GMT
في غضون ذلك، أكد الطرابلسي، أن قوات الحكومة عملت على تأمين طرابلس بنسبة 80%، متعهدا بإخلاء المدينة بشكل كامل من المجموعات المسلحة، خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن تونس احتضنت في 22 أبريل/نيسان الجاري، قمة تشاورية، ضمت كلًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.
واتفق قادة هذه الدول على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من أخطار وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وفق مقاربة تشاركية".
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