https://sputnikarabic.ae/20240428/ستشتعل-النيران-في-كل-مكان-ناقوس-الخطر-يدق-في-أوكرانيا-بسبب-مناورة-قام-بها-الجيش-الروسي-1088358519.html

"ستشتعل النيران في كل مكان"... ناقوس الخطر يدق في أوكرانيا بسبب مناورة قام بها الجيش الروسي

"ستشتعل النيران في كل مكان"... ناقوس الخطر يدق في أوكرانيا بسبب مناورة قام بها الجيش الروسي

سبوتنيك عربي

صرح العقيد المتقاعد في جهازالأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الجيش الروسي يبحث عن نقاط الضعف في الدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية على طول الجبهة بأكملها. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T13:18+0000

2024-04-28T13:18+0000

2024-04-28T13:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ستاريكوف في مقابلة على قناة "Vyshka" على "يوتيوب": "في المستقبل القريب (الوجهات) ستشتعل النيران في كل مكان. لماذا؟ لأنهم أحضروا قوة كبيرة مناسبة، وأعدوها وبدأوا القتال، بحثًا عن نقاط الضعف. وقد وجدوا نقطة ضعف في أوشيريتينو تحديدًا".في الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة سي إن إن أن تقييم القوات المسلحة الأوكرانية للوضع أصبح الآن أكثر كآبة من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، مع انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الرئيسية تحت الضربات الجوية في محاولة للاحتفاظ بالمراكز السكانية المهمة.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240428/إعلام-امريكي-روسيا-تطور-أسلحة-جديدة-بفضل-معدات-الناتو-التي-استولت-عليها-1088356096.html

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