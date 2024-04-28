ظهور دبابة "ميركافا" الإسرائيلية في محاضرة للجيش المصري يثير التساؤلات... فيديو
© AFP 2023 / JALAA MAREYدبابات ميركافا الإسرائيلية في مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان
© AFP 2023 / JALAA MAREY
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام مصرية في خبر مثير للاهتمام لقطات مصورة لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديد، أمس السبت.
وفي الفيديو، يظهر الرئيس المصري، وهو يناقش طلاب الأكاديمية ويستمع لآرائهم ، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية، بما ينعكس بشكل إيجابي عليهم، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب.
وتضمن الفيديو مشهدا لافتا ومثيرا حيث تم عرض دبابة ميركافا الإسرائيلية على المتدربين وكيفية تدميرها ودراسة عيوب أنظمة الحماية الخاصة بالدبابة وهو نظام "تروفي".
الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة#صدى_البلد pic.twitter.com/8WTTntqZo3— صدى البلد (@baladtv) April 27, 2024
وجاء ذلك تزامنا مع التصريحات المتتالية من الجانب الإسرائيلي بقرب اجتياح رفح الفلسطينية وتحذيرات مصر من مغبة ذلك، ما دفع البعض للتعليق بأن المصريين يتدربون على شئ ما.
فيما تساءل مغردون إسرائيليون عن ماذا تعني هذه الصور وما هي الرسالة التي يريد المصريون توجيهها في هذا التوقيت؟.
فيما نقلت وسائل إعلام عربية عن خبراء عسكرين، قولهم إن هذه اللقطات تجسد مفهوم الردع، وهو مفهوم موجود في جميع المدارس العسكرية في العالم ويدرس فيها، لكن لا يعني ذلك أن هناك أي سمة تهديد.
כלי תקשורת במצרים מפרסמים היום קטע מביקור שערך נשיא מצרים א-סיסי באקדמיה הצבאית בשיעור שבו מוצג בפני החניכים טנק "מרכבה" ישראלי. בשקופיות נוספות מוצגים היתרונות והחסרונות של הטנק הישראלי וגם פרטים טכניים על הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה המתקדמים בעולם. לא ברור אם הוצג במסגרת סקירת… pic.twitter.com/GPC7a0D5Op— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) April 27, 2024
وأشاروا في تحليلاتهم إلى أن الجانب الاسرائيلي يدرس أيضا كفاءة وقدرات المعدات العسكرية للجيش المصري.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يؤكد في كل مناسبة أن مصر دولة سلام وتدعو إلى السلام، لكنها مثلها مثل جميع بلاد العالم، تحافظ على أمنها القومي، مضيفا أن مصر تنحاز إلى العدل وتدعم السلام.
17 ديسمبر 2023, 14:44 GMT
يشار إلى أن "ميركافا" هي أحدث دبابات القتال التابعة للقوات الإسرائيلية وتتميز بتصميم يوفر لطاقمها حماية إضافية تضمن نجاته في حالة تعرضها لضربة قاصمة.
وهي مزودة بنظام الحماية النشطة، القادر على تدمير الصواريخ والمقذوفات المهاجمة لها وكذلك مقاومة الصواريخ الموجهة، التي تٌطلق من الجو وأسلحة الهجوم العلوية المضادة للدبابات كما لديها ميزة مواجهة الحرائق والقدرة على إطلاق النيران وبكثافة ضد الطائرات وتعد من أبرز الأسلحة في حروب المدن.