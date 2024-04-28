https://sputnikarabic.ae/20240428/مجلس-الدوما-الروسي-واشنطن-تضحي-بالدول-الأخرى-من-أجل-الحفاظ-على-عالم-أحادي-القطب-1088360323.html

مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحي بالدول الأخرى من أجل الحفاظ على عالم أحادي القطب

مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحي بالدول الأخرى من أجل الحفاظ على عالم أحادي القطب

سبوتنيك عربي

أفاد مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نفسها، ورغبتها في الحفاظ على عالم أحادي القطب. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T13:34+0000

2024-04-28T13:34+0000

2024-04-28T13:34+0000

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قال فولودين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "الولايات المتحدة تفكر بنفسها ولا تفكر في أي دولة أخرى، ورغبتها بالحفاظ على عالم أحادي القطب، فإنها تدفع الدول الأخرى إلى الفقر والمشاكل".وأضاف فولودين: "تحاول أمريكا البقاء على قيد الحياة من خلال إدخال الدول الأوروبية في أتون المشاكل الفعلية".ووفقا له، فإن "PACE" توقفت منذ فترة طويلة عن اتخاذ قرار بشأن أي شيء، وهي منخرطة حصريًا في السياسة وتضر بالمجتمع.وفقا له، إذا استمرت الدول الأوروبية في التخلي فعلياً عن سيادتها لصالح "هياكل غريبة" مثل PACE، والبرلمان الأوروبي ومشتقاتهما، فسوف ينتهي الأمر "بشكل كارثي" بالنسبة لهم.

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