https://sputnikarabic.ae/20240428/مجلس-الدوما-الروسي-واشنطن-تضحي-بالدول-الأخرى-من-أجل-الحفاظ-على-عالم-أحادي-القطب-1088360323.html
مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحي بالدول الأخرى من أجل الحفاظ على عالم أحادي القطب
مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحي بالدول الأخرى من أجل الحفاظ على عالم أحادي القطب
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نفسها، ورغبتها في الحفاظ على عالم أحادي القطب. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T13:34+0000
2024-04-28T13:34+0000
2024-04-28T13:34+0000
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قال فولودين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "الولايات المتحدة تفكر بنفسها ولا تفكر في أي دولة أخرى، ورغبتها بالحفاظ على عالم أحادي القطب، فإنها تدفع الدول الأخرى إلى الفقر والمشاكل".وأضاف فولودين: "تحاول أمريكا البقاء على قيد الحياة من خلال إدخال الدول الأوروبية في أتون المشاكل الفعلية".ووفقا له، فإن "PACE" توقفت منذ فترة طويلة عن اتخاذ قرار بشأن أي شيء، وهي منخرطة حصريًا في السياسة وتضر بالمجتمع.وفقا له، إذا استمرت الدول الأوروبية في التخلي فعلياً عن سيادتها لصالح "هياكل غريبة" مثل PACE، والبرلمان الأوروبي ومشتقاتهما، فسوف ينتهي الأمر "بشكل كارثي" بالنسبة لهم.
https://sputnikarabic.ae/20240425/البنتاغون-بدأت-الولايات-المتحدة-عملية-نقل-الأسلحة-من-حزمة-المساعدات-الجديدة-إلى-أوكرانيا-1088290594.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحي بالدول الأخرى من أجل الحفاظ على عالم أحادي القطب
أفاد مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نفسها، ورغبتها في الحفاظ على عالم أحادي القطب.
قال فولودين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "الولايات المتحدة تفكر بنفسها ولا تفكر في أي دولة أخرى، ورغبتها بالحفاظ على عالم أحادي القطب، فإنها تدفع الدول الأخرى إلى الفقر والمشاكل".
ووفقا له، لهذا السبب كانت روسيا ملتزمة دائما باستراتيجية بناء نظام عالمي عادل وتعددية الأقطاب.
وأضاف فولودين: "تحاول أمريكا البقاء على قيد الحياة من خلال إدخال الدول الأوروبية في أتون المشاكل الفعلية".
واوضح أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "PACE" تعمل على صياغة أجندة مفيدة للولايات المتحدة وليس فقط فيما يتعلق بروسيا، بل يحاولون تشويه سمعة بيلاروسيا وتركيا وأذربيجان، مشيرا إلى أنها "تؤثر حتى على تلك البلدان التي ليس لها علاقة بـ"PACE".
ووفقا له، فإن "PACE" توقفت منذ فترة طويلة عن اتخاذ قرار بشأن أي شيء، وهي منخرطة حصريًا في السياسة وتضر بالمجتمع.
وقال فولودين: "كل هذا سوف ينتهي بشكل سيئ، لأن خلاص الدول الأوروبية اليوم يكمن في سيادتها. إذا بدأت الدول الأوروبية في التفكير في سيادتها، والحفاظ على قيمها، وتطوير اقتصاداتها، فسيتم إنقاذها".
وفقا له، إذا استمرت الدول الأوروبية في التخلي فعلياً عن سيادتها لصالح "هياكل غريبة" مثل PACE، والبرلمان الأوروبي ومشتقاتهما، فسوف ينتهي الأمر "بشكل كارثي" بالنسبة لهم.