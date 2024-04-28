https://sputnikarabic.ae/20240428/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سنعلق-العملية-في-رفح-إذا-لزم-الأمر-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-1088349500.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعلق العملية في رفح إذا لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعلق العملية في رفح إذا لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T07:38+0000

2024-04-28T07:38+0000

2024-04-28T07:38+0000

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قال الوزير الإسرائيلي كاتس: "الإفراج عن الرهائن هو على رأس أولوياتنا".بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل". أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

https://sputnikarabic.ae/20240428/نتنياهو-يبدل-مواقفه-بشأن-اتفاق-مع-حماس-تخوفا-من-بن-غفير-وسموتريتش-1088348585.html

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أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى