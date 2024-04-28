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وزير الخارجية السعودي: أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة
وزير الخارجية السعودي: أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، محذرا من أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بن فرحان، خلال جلسة بمشاركة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن العالم سيواجه توسعا كبيرا بالكارثة الإنسانية في غزة إذا لم تتوقف الحرب.وشدد على ضرورة التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين، مؤكدا أن إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب.وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية السعودي: أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة

13:28 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 16 يناير/ كانون الثاني 2024
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 16 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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وصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، محذرا من أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة
وقال بن فرحان، خلال جلسة بمشاركة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن العالم سيواجه توسعا كبيرا بالكارثة الإنسانية في غزة إذا لم تتوقف الحرب.
وشدد على ضرورة التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين، مؤكدا أن إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
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11:53 GMT
وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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