https://sputnikarabic.ae/20240428/-وزير-الخارجية-السعودي-أي-توسع-للعمليات-العسكرية-في-غزة-سيؤدي-لعواقب-وخيمة-1088360151.html

وزير الخارجية السعودي: أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة

وزير الخارجية السعودي: أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، محذرا من أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T13:28+0000

2024-04-28T13:28+0000

2024-04-28T13:28+0000

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وقال بن فرحان، خلال جلسة بمشاركة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن العالم سيواجه توسعا كبيرا بالكارثة الإنسانية في غزة إذا لم تتوقف الحرب.وشدد على ضرورة التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين، مؤكدا أن إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب.وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240428/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-أبدينا-مرونة-في-عودة-النازحين-إلى-شمالي-غزة-مقابل-استمرار-عملية-رفح-1088355281.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن