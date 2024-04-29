https://sputnikarabic.ae/20240429/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مدمرتين-أمريكيتين-وسفينتين-مرتبطتين-بإسرائيل-1088390593.html

"أنصار الله" تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين مرتبطتين بإسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين مرتبطتين بإسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين ومهاجمة سفينتين تجاريتين مرتبطة بإسرائيل، بهجمات صاروخية وجوية في البحر... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T21:59+0000

2024-04-29T21:59+0000

2024-04-29T22:01+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة نفذت عملياتٍ عسكريةً ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أميركيتين بعددٍ من الطائرات المُسيرة حققت أهدافها بنجاح".وأضاف أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليةً مشتركةً استهدفت سفينة (سيكلاديز) في البحر الأحمر"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقةً".وأوضح العميد سريع، أن "استهداف السفينة (سيكلاديز) جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 نيسان/ أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر".وبيّن أن "السفينة كانت تحت الرصد والمتابعة من القوات المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، إلا أنها أصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية".وذكر أن "سلاح الجو المسير استهدف بعدد من الطائرات المسيرة سفينة (إم إس سي أوريون) الإسرائيلية في المحيط الهندي".وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعاً عن اليمن"، مشدداً على "أن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".يأتي هذا غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريراً عن تعرض سفينة تجارية إلى إضرار إثر هجوم على بعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء المخا (جنوب غربي اليمن) جنوب البحر الأحمر.وجاءت هجمات "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، "اشتباكها بنجاح" في البحر الأحمر مع 5 طائرات مُسيرة يعتقد أطلقتها جماعة "أنصار الله"، التي تشن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية.

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