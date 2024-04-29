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https://sputnikarabic.ae/20240429/إعلام-كوريا-الشمالية-تلغم-طريقا-يؤدي-إلى-جارتها-الجنوبية-1088373249.html
إعلام: كوريا الشمالية تلغم طريقا يؤدي إلى جارتها الجنوبية
إعلام: كوريا الشمالية تلغم طريقا يؤدي إلى جارتها الجنوبية
سبوتنيك عربي
نقلت وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية عن مصدر عسكري كوري جنوبي قوله إن كوريا الشمالية زرعت ألغامًا أرضية على طريق بين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح التي... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T05:43+0000
2024-04-29T05:43+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
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وقال مسؤول عسكري لوكالة "يونهاب" إن الألغام الأرضية كانت الخطوة الأخيرة في سلسلة من الإجراءات لإغلاق الطرق بين الكوريتين. وفي أواخر العام الماضي، اكتشف الجيش الكوري الجنوبي أن الكوريين الشماليين كانوا يزرعون الألغام على طريق ترابي داخل المنطقة المنزوعة السلاح في منطقة تشيولون، وفقا للمسؤول.ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإنه منذ نهاية العام الماضي قامت كوريا الشمالية بزرع الألغام على كافة الطرق بين الكوريتين. وفي يناير/كانون الثاني، شوهدت القوات الكورية الشمالية وهي تزرع الألغام على طريقين بين الكوريتين - طريق جيونج جي في الغرب وطريق دونجهاي على الساحل الشرقي. وفي الشهر الماضي أيضًا، اكتشف الجيش أن كوريا الشمالية أزالت العشرات من مصابيح الشوارع على طول الطريقين، وفقا للوكالة.وكما تشير الوكالة، فقد تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بعد أن دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى التخلي عن سياسة الوحدة مع كوريا الجنوبية وتعريف العلاقات بين البلدين على أنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما بعضا". وفي يناير/كانون الثاني، أمر كيم جونغ أون باتخاذ تدابير "صارمة" لسد جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين على طول الحدود إلى "مستوى لا رجعة فيه".
https://sputnikarabic.ae/20240428/كوريا-الشمالية-تؤكد-مجددا-خطتها-لتعزيز-قدراتها-في-التجسس-الفضائي-1088357146.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

إعلام: كوريا الشمالية تلغم طريقا يؤدي إلى جارتها الجنوبية

05:43 GMT 29.04.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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نقلت وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية عن مصدر عسكري كوري جنوبي قوله إن كوريا الشمالية زرعت ألغامًا أرضية على طريق بين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما.
وقال مسؤول عسكري لوكالة "يونهاب" إن الألغام الأرضية كانت الخطوة الأخيرة في سلسلة من الإجراءات لإغلاق الطرق بين الكوريتين. وفي أواخر العام الماضي، اكتشف الجيش الكوري الجنوبي أن الكوريين الشماليين كانوا يزرعون الألغام على طريق ترابي داخل المنطقة المنزوعة السلاح في منطقة تشيولون، وفقا للمسؤول.

وقد تم بناء الطريق بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 لربط الجنوب والشمال من أجل جهد مشترك للتنقيب عن رفات أولئك الذين لقوا حتفهم بالقرب من تل أروهيد خلال الحرب الكورية 1950-1953.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإنه منذ نهاية العام الماضي قامت كوريا الشمالية بزرع الألغام على كافة الطرق بين الكوريتين. وفي يناير/كانون الثاني، شوهدت القوات الكورية الشمالية وهي تزرع الألغام على طريقين بين الكوريتين - طريق جيونج جي في الغرب وطريق دونجهاي على الساحل الشرقي. وفي الشهر الماضي أيضًا، اكتشف الجيش أن كوريا الشمالية أزالت العشرات من مصابيح الشوارع على طول الطريقين، وفقا للوكالة.
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أمس, 12:39 GMT
وكما تشير الوكالة، فقد تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بعد أن دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى التخلي عن سياسة الوحدة مع كوريا الجنوبية وتعريف العلاقات بين البلدين على أنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما بعضا". وفي يناير/كانون الثاني، أمر كيم جونغ أون باتخاذ تدابير "صارمة" لسد جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين على طول الحدود إلى "مستوى لا رجعة فيه".
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