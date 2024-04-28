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كوريا الشمالية تؤكد مجددا خطتها لتعزيز قدراتها في التجسس الفضائي
كوريا الشمالية تؤكد مجددا خطتها لتعزيز قدراتها في التجسس الفضائي
سبوتنيك عربي
أكدت كوريا الشمالية، على التزامها بإطلاق المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية خلال العام الحالي 2024، بعد إطلاقها أول قمر صناعي للتجسس في مداره بشهر نوفمبر/... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، لم يذكر اسمه، أمس السبت، إن "بيونغ يانغ ستنفذ مهمة لتعزيز قدراتها في مجال الاستطلاع الفضائي، كما هو مخطط لها لرصد ومراقبة التحركات العسكرية والمحاولات العدوانية لأمريكا وغيرها من القوات المعادية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ووضعت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس "ماليجيونغ-1" بمداره في نوفمبر، بعد محاولتين فاشلتين في شهري مايو/ آيار وأغسطس/ آب الماضيين، وتعهدت بإطلاق ثلاثة آخرين في العام الحالي.ولم تكشف بيونغ يانغ بعد عن أي جدول زمني لعمليات الإطلاق، لكنها أعادت تأكيد الخطة مرارا وتكرارا، من خلال وكالة الأنباء المركزية الكورية. وألقت كوريا الشمالية باللوم على "طموحات أمريكا لعسكرة الفضاء" في سعيها لتطوير الفضاء.كما نددت كوريا الشمالية بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد القيادة الفضائية الأمريكية، ستيفن وايتنج، بأن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة إن الولايات المتحدة تتصرف على أساس "معايير مزدوجة".وأضاف المتحدث إن لكوريا الشمالية الحق في تطوير الفضاء واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، مكررا موقف البلاد بشأن تطوير الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230616/كوريا-الجنوبية-تنتشل-حطام-صاروخ-الفضاء-الكوري-الشمالي-1078162116.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, الأخبار
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, الأخبار

كوريا الشمالية تؤكد مجددا خطتها لتعزيز قدراتها في التجسس الفضائي

12:39 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمشاة يسيرون أمام شاشة تعرض إطلاق قمر الاستطلاع الكوري الشمالي "ماليجيونغ -1"، في منطقة أكيهابارا بطوكيو، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
مشاة يسيرون أمام شاشة تعرض إطلاق قمر الاستطلاع الكوري الشمالي ماليجيونغ -1، في منطقة أكيهابارا بطوكيو، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
مشاة يسيرون أمام شاشة تعرض إطلاق قمر الاستطلاع الكوري الشمالي "ماليجيونغ -1"، في منطقة أكيهابارا بطوكيو، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أكدت كوريا الشمالية، على التزامها بإطلاق المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية خلال العام الحالي 2024، بعد إطلاقها أول قمر صناعي للتجسس في مداره بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، لم يذكر اسمه، أمس السبت، إن "بيونغ يانغ ستنفذ مهمة لتعزيز قدراتها في مجال الاستطلاع الفضائي، كما هو مخطط لها لرصد ومراقبة التحركات العسكرية والمحاولات العدوانية لأمريكا وغيرها من القوات المعادية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
ووضعت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس "ماليجيونغ-1" بمداره في نوفمبر، بعد محاولتين فاشلتين في شهري مايو/ آيار وأغسطس/ آب الماضيين، وتعهدت بإطلاق ثلاثة آخرين في العام الحالي.
ولم تكشف بيونغ يانغ بعد عن أي جدول زمني لعمليات الإطلاق، لكنها أعادت تأكيد الخطة مرارا وتكرارا، من خلال وكالة الأنباء المركزية الكورية.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
كوريا الجنوبية تنتشل حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي
16 يونيو 2023, 02:30 GMT
وألقت كوريا الشمالية باللوم على "طموحات أمريكا لعسكرة الفضاء" في سعيها لتطوير الفضاء.
وقال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، إن "أمريكا تقوم ببناء جيش فضائي كبير فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها بهدف نهائي هو شن هجوم نووي وقائي"، متهما واشنطن بتصعيد احتمال اندلاع حرب فعلية في المنطقة.
كما نددت كوريا الشمالية بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد القيادة الفضائية الأمريكية، ستيفن وايتنج، بأن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة إن الولايات المتحدة تتصرف على أساس "معايير مزدوجة".
وأضاف المتحدث إن لكوريا الشمالية الحق في تطوير الفضاء واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، مكررا موقف البلاد بشأن تطوير الفضاء.
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