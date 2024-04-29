https://sputnikarabic.ae/20240429/استقالة-رئيس-وزراء-اسكتلندا-حمزة-يوسف-قبل-تصويت-حجب-الثقة-1088378513.html
استقالة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف قبل تصويت حجب الثقة
استقالة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف قبل تصويت حجب الثقة
سبوتنيك عربي
قرر رئيس وزراء اسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، حمزة يوسف، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه دون انتظار تصويت المعارضة بحجب الثقة عنه. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T12:08+0000
2024-04-29T12:08+0000
2024-04-29T12:08+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار اسكتلندا
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075248054_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e942d5f59b32bef8e289308f2e9161ab.png
موسكو - سبوتنيك. وصرح يوسف، في مؤتمر صحفي: "أبلغت سكرتير الحزب الوطني الاسكتلندي بنيتي الاستقالة من منصب زعيم الحزب وطلبت منها إجراء تصويت على قيادة الحزب ليحل محلي في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنه سيباشر مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار خليفة له.وكان حمزة يوسف قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لحكومة اسكتلندا، في مارس/ آذار 2023 ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، وذلك وسط خلافات داخل حزبه.وأفادت قناة "العربية"، بأن حمزة يوسف البالغ من العمر 37 عاما وقت تنصيبه، أصبح أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي، وهو القائد الذي وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.وفور إعلان فوزه بالسباق من أجل خلافة نيكولا ستورجن، واجهت قيادته علامات استفهام عقب رفض منافسته كيت فوربس الانضمام لحكومته، في وقت عرض حمزة يوسف صاحب الأصول الباكستانية، على وزيرة المال المنتهية ولايتها منصبا أدنى مرتبة رغم تحقيقها نتيجة قاربت الفوز في الانتخابات.وكانت كيت فوربس قد حصلت على 48% من الأصوات التفضيلية لأعضاء الحزب، مقابل 52% لحمزة يوسف، حيث أوضح حلفاء أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي أن سبب رفض فوربس لهذا المنصب يعود إلى رغبتها في تكريس مزيد من الوقت لعائلتها بعد إنجابها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/شرطة-اسكتلندا-تلقي-القبض-على-رئيسة-الحكومة-السابقة-1078006364.html
أخبار اسكتلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075248054_166:0:1223:793_1920x0_80_0_0_41bad3aba8ff0a8083d01968cd8a936e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اسكتلندا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اسكتلندا, الأخبار
استقالة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف قبل تصويت حجب الثقة
قرر رئيس وزراء اسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، حمزة يوسف، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه دون انتظار تصويت المعارضة بحجب الثقة عنه.
موسكو - سبوتنيك. وصرح يوسف
، في مؤتمر صحفي: "أبلغت سكرتير الحزب الوطني الاسكتلندي بنيتي الاستقالة من منصب زعيم الحزب وطلبت منها إجراء تصويت على قيادة الحزب ليحل محلي في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنه سيباشر مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار خليفة له.
وكان حمزة يوسف قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لحكومة اسكتلندا، في مارس/ آذار 2023 ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، وذلك وسط خلافات داخل حزبه.
وأفادت قناة
"العربية"، بأن حمزة يوسف البالغ من العمر 37 عاما وقت تنصيبه، أصبح أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي، وهو القائد الذي وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.
وفور إعلان فوزه بالسباق من أجل خلافة نيكولا ستورجن
، واجهت قيادته علامات استفهام عقب رفض منافسته كيت فوربس الانضمام لحكومته، في وقت عرض حمزة يوسف صاحب الأصول الباكستانية، على وزيرة المال المنتهية ولايتها منصبا أدنى مرتبة رغم تحقيقها نتيجة قاربت الفوز في الانتخابات.
وكانت كيت فوربس قد حصلت على 48% من الأصوات التفضيلية لأعضاء الحزب، مقابل 52% لحمزة يوسف، حيث أوضح حلفاء أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي أن سبب رفض فوربس لهذا المنصب يعود إلى رغبتها في تكريس مزيد من الوقت لعائلتها بعد إنجابها.