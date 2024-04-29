https://sputnikarabic.ae/20240429/الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-مصر-تتعرض-لضغوط-كبيرة-وعليها-اتخاذ-موقف-جريء-لصالح-الفلسطينيين--1088378183.html

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: مصر تتعرض لضغوط كبيرة وعليها اتخاذ موقف جريء لصالح الفلسطينيين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: مصر تتعرض لضغوط كبيرة وعليها اتخاذ موقف جريء لصالح الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

رأى المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد مراد، أنّ الجيش الإسرائيلي يحاول اليوم أن يحقق في السياسة ما عجز عن تحقيقه في الميدان، بعدما فشل في... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T11:49+0000

2024-04-29T11:49+0000

2024-04-29T11:49+0000

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وتخوف مراد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" من "مناورة أمريكية لتمرير مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، ووفد حركة "حماس" الذي توجه إلى القاهرة يمثل كل الفلسطينيين".ودعا مراد الدول الوسيطة إلى أن "تلعب دورها بشكل نزيه في هذه المفاوضات وألا تشكل عامل ضغط على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يجب على الموقف المصري أن يكون أكثر جرأةً ووضوحاً، إذ أن حجم الضغط الذي يمارس على القاهرة كبير جداً، وذلك على اعتبار أنها تعاني اقتصادياً إضافة إلى القيود المفروضة عليها بسبب اتفاقيات "كامب ديفيد" وغيرها، وهذا المشروع الاستعماري الغربي لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط إنما يشمل كل شعوب المنطقة".وأكد مراد "حرص الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".وأوضح مراد أنّ "ما يمنع الجيش الإسرائيلي من اجتياح رفح اليوم هما عاملان، الأول هو إدراكه لحجم الخسائر التي سيدفعها ميدانياً، والثاني هو الضغط العالمي الذي سيتعرض له".وتطرّق مراد للحديث عن العلاقات الفلسطينية الروسية واصفاً إيّها بالتاريخية.وحذّر مراد من المبادرة الأمريكية المتعلقة بإنشاء الميناء العائم على اعتبار أنه "يشكل خطرا كبيرا على مصالح شعبنا ".

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