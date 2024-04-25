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الرئيس البوليفي: بلادنا تدرك "وقوع الظلم على فلسطين" في مسألة انضمامها إلى الأمم المتحدة
الرئيس البوليفي: بلادنا تدرك "وقوع الظلم على فلسطين" في مسألة انضمامها إلى الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "بوليفيا تدرك وقوع الظلم على فلسطين، عندما نظر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، في مسألة... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T19:05+0000
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وأضاف الرئيس آرسي، في المقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الفيتو الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، يمنع هذا البلد (فلسطين) من المشاركة، مثل دول أخرى على هذا الكوكب، في الأمم المتحدة".وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم السبت 20 أبريل/ نيسان الجاري، إن "الجهود الرامية إلى قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم الذي طال أمده".وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن "الوزير الصيني، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة، خلال زيارته لبكين".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت الخميس الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم

الرئيس البوليفي: بلادنا تدرك "وقوع الظلم على فلسطين" في مسألة انضمامها إلى الأمم المتحدة

19:05 GMT 25.04.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDESالرئيس البوليفي لويس آرسي
الرئيس البوليفي لويس آرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDES
تابعنا عبر
صرح الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "بوليفيا تدرك وقوع الظلم على فلسطين، عندما نظر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، في مسألة انضمامها كدولة عضو في الأمم المتحدة".
وأضاف الرئيس آرسي، في المقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الفيتو الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، يمنع هذا البلد (فلسطين) من المشاركة، مثل دول أخرى على هذا الكوكب، في الأمم المتحدة".

وأشار آرسي، بالقول: "إننا لا نتفق مع الإبادة الجماعية، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ومع كل ما يمكن للعالم أن يراه بأم عينيه، عندما يصبح الأطفال والشيوخ ضحايا للقصف والعدوان الإسرائيلي".

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13:54 GMT
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم السبت 20 أبريل/ نيسان الجاري، إن "الجهود الرامية إلى قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم الذي طال أمده".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن "الوزير الصيني، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة، خلال زيارته لبكين".
وأشار وانغ إلى أن "الاعتراف سريعاً بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت الخميس الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.
وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
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