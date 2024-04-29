https://sputnikarabic.ae/20240429/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عسكريين-اثنين-وإصابة-آخر-بجروح-خطيرة-في-معركة-وسط-قطاع-غزة-1088390248.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين، وإصابة آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T20:41+0000

2024-04-29T20:41+0000

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غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الإثنين، إن "القتيلين برتبة رائد في القوات العاملة بقطاع غزة".وترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط، منذ بدء السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي إلى 608 قتيلا.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيلا وقرابة الـ 78 ألف مصابا، أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة