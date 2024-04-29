https://sputnikarabic.ae/20240429/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-في-اتجاهات-عدة--1088377398.html
الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة
الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن قوات الجيش الروسي حسنت مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات في منطقة العملية... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T10:45+0000
2024-04-29T10:45+0000
2024-04-29T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوريفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 395 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع، ومدفع "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sputnikarabic.ae/20240429/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيمينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088376775.html
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روسيا
الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن قوات الجيش الروسي حسنت مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضح البيان أن القوات الروسية "صدت ثلاث هجمات شنتها تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وخسر العدو نحو 40 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات".
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوريفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 395 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع، ومدفع "دي-30".
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الروسية دمرت معدات القوات الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وفوديانوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت مواقع أكثر فائدة. بالإضافة إلى ذلك، صدوا هجومين مضادين أوكرانيين في بلدة أوروزاينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 فردًا عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر "إم777" أمريكي الصنع ومدفعين هاوتزر "ميستا-بي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف