عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-في-اتجاهات-عدة--1088377398.html
الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة
الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن قوات الجيش الروسي حسنت مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات في منطقة العملية... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T10:45+0000
2024-04-29T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوريفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 395 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع، ومدفع "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sputnikarabic.ae/20240429/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيمينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088376775.html
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روسيا

الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة

10:45 GMT 29.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن قوات الجيش الروسي حسنت مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأوضح البيان أن القوات الروسية "صدت ثلاث هجمات شنتها تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وخسر العدو نحو 40 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوريفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:19 GMT
وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 395 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع، ومدفع "دي-30".

وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الروسية دمرت معدات القوات الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وفوديانوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت مواقع أكثر فائدة. بالإضافة إلى ذلك، صدوا هجومين مضادين أوكرانيين في بلدة أوروزاينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 فردًا عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر "إم777" أمريكي الصنع ومدفعين هاوتزر "ميستا-بي".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
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