القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:19 GMT 29.04.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 29.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من القوات الروسية نتيجة للعمليات الفعلية بتحرير بلدة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "هزمت القوات الروسية تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة "الفيلق الأجنبي" في مناطق نوفوالكساندروفكا وأرخانجيلسكوي وتاراسوفكا وزافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أنه "خلال النهار، تم صد 10 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي ونوفغورودسكوي. أوشيريتينو، سيمينوفكا، نوفوباخموتوفكا، نتايلوف، نوفوكالينوفو وبيرديتشي من جمهورية دونيتسك الشعبية. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 370 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت ورشة تجميع المركبات الجوية دون طيار، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 110 مناطق".
وبحسب البيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية وقذيفة من طراز "أوراغان" وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام أميركية الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف