https://sputnikarabic.ae/20240429/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيمينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088376775.html

القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T10:19+0000

2024-04-29T10:19+0000

2024-04-29T10:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من القوات الروسية نتيجة للعمليات الفعلية بتحرير بلدة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "هزمت القوات الروسية تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة "الفيلق الأجنبي" في مناطق نوفوالكساندروفكا وأرخانجيلسكوي وتاراسوفكا وزافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت ورشة تجميع المركبات الجوية دون طيار، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 110 مناطق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف

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