https://sputnikarabic.ae/20240429/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريح-بلينكن-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1088388983.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترحات الحوار بشأن الصراع الأوكراني، في... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T19:22+0000
2024-04-29T19:22+0000
2024-04-29T19:22+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".وأوضحت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة هي التي أجبرت (فلاديمير) زيلينسكي، على منع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الخارجية-الروسية-موسكو-ستواصل-فتح-أعين-العالم-على-تزييف-كييف،-بما-في-ذلك-بوتشا--1088352951.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترحات الحوار بشأن الصراع الأوكراني، في عام 2022.
وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أظهرت بالفعل احترامها للقانون الدولي وبادرت إلى إبرام اتفاقية مينسك وتعزيزها في شكل قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة هي التي أجبرت (فلاديمير) زيلينسكي، على منع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا".
ولفتت زاخاروفا إلى أن بلينكن، لا يريد أن يتذكر أن حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا، هما اللتان تجاهلتا عمدا، كأعضاء في صيغة "نورماندي"، الحل القانوني الدولي للأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي.