https://sputnikarabic.ae/20240429/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريح-بلينكن-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1088388983.html

الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول المفاوضات بشأن أوكرانيا

الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترحات الحوار بشأن الصراع الأوكراني، في... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T19:22+0000

2024-04-29T19:22+0000

2024-04-29T19:22+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".وأوضحت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة هي التي أجبرت (فلاديمير) زيلينسكي، على منع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي.

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