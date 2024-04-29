https://sputnikarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html

الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

سبوتنيك عربي

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أنه ليس لديها مصلحة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T14:39+0000

2024-04-29T14:39+0000

2024-04-29T14:39+0000

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وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأن "الولايات المتحدة، اطّلعت على أدلة على جهود الصين للتأثير والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".وردا على بلينكن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو أحد المبادئ الأساسية للدبلوماسية الصينية، والانتخابات الرئاسية الأمريكية هي شأن أمريكي داخلي، والصين لن تتدخل بأي شكل من الأشكال، ولم تكن مهتمة بها على الإطلاق".وأضاف أن "بكين تعارض بشدة استخدام أي روايات تتعلق بالصين لتقويض المصالح الصينية، لأغراض انتخابية".كما حث المتحدث الصيني، الولايات المتحدة على "التوقف عن شيطنة الصين، وبذل المزيد من الجهد للمساهمة في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية، ومصالح شعبي البلدين".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والمتنافسان الرئيسيان المتوقعان فيها هما الرئيس الحالي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، اللذان حصلا على عدد كافٍ من أصوات المندوبين، ليكونا المرشحين المفترضين للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

https://sputnikarabic.ae/20240411/ترامب-يطالب-بإجراء-7-مناظرات-رئاسية-مع-بايدن-وفي-وقت-مبكر-بكثير-عن-موعدها-المحدد-1087902493.html

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن