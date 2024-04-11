https://sputnikarabic.ae/20240411/ترامب-يطالب-بإجراء-7-مناظرات-رئاسية-مع-بايدن-وفي-وقت-مبكر-بكثير-عن-موعدها-المحدد-1087902493.html

ترامب يطالب بإجراء 7 مناظرات رئاسية مع بايدن وفي وقت مبكر بكثير عن موعدها المحدد

ترامب يطالب بإجراء 7 مناظرات رئاسية مع بايدن وفي وقت مبكر بكثير عن موعدها المحدد

سبوتنيك عربي

طلبت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن تبدأ المناظرات في وقت مبكر من العام الحالي، عما هو مقترح حاليا، من أجل منح... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T17:46+0000

2024-04-11T17:46+0000

2024-04-11T17:46+0000

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وجاء في رسالة موجهة من حملة ترامب إلى لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية: "بينما أعلنت اللجنة بالفعل عن 3 مناظرات رئاسية ومناظرة لمنصب نائب الرئيس، ستجرى في وقت لاحق من هذا العام، فإننا نؤيد أن تبدأ هذه المناقشات في وقت أبكر بكثير".وأشارت الرسالة إلى أنه "في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كان عشرات الملايين من الأمريكيين قد صوتوا بالفعل، بحلول موعد المناظرة الأولى في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول".علاوة على ذلك، فقد لفتت حملة ترامب الانتخابية إلى أنه "في عام 1858، خاض الرئيس الأمريكي الأسبق، أبراهام لينكولن، والسيناتور الأمريكي الأسبق، ستيفن دوغلاس، 7 مناظرات خلال السباق على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية إلينوي، وأضافت أنه يجب إجراء نفس هذا العدد من المناظرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية". وتشير تقديرات حملة ترامب إلى أنه "بحلول موعد أول مناظرة مقترحة لهذا العام، في 16 سبتمبر المقبل، من المرجح أن يكون أكثر من مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم؛ وبحلول موعد المناظرة الثانية المقترحة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من المرجح أن يكون أكثر من 3 ملايين أمريكي أدلوا بأصواتهم، وبحلول موعد المناظرة الثالثة المقترحة في التاسع من أكتوبر، فمن المرجح أن يكون نحو 8.7 مليون أمريكي قد صوتوا بالفعل".وسيدلي الأمريكيون بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي في انتخابات 2024 في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد الرئيس السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الجمهوري المفترض، بينما الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هو المرشح الديمقراطي المفترض، بعد أن حصل كلاهما على عدد كاف من المندوبين للترشيح في الانتخابات التمهيدية لكل منهما.

https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-ترامب-قد-يقسم-الناتو-إلى-فئتين-واحدة-منها-لن-يشملها-البند-الأهم-1087895608.html

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار