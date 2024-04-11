ترامب يطالب بإجراء 7 مناظرات رئاسية مع بايدن وفي وقت مبكر بكثير عن موعدها المحدد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/ترامب-يطالب-بإجراء-7-مناظرات-رئاسية-مع-بايدن-وفي-وقت-مبكر-بكثير-عن-موعدها-المحدد-1087902493.html
ترامب يطالب بإجراء 7 مناظرات رئاسية مع بايدن وفي وقت مبكر بكثير عن موعدها المحدد
ترامب يطالب بإجراء 7 مناظرات رئاسية مع بايدن وفي وقت مبكر بكثير عن موعدها المحدد
سبوتنيك عربي
طلبت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن تبدأ المناظرات في وقت مبكر من العام الحالي، عما هو مقترح حاليا، من أجل منح... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T17:46+0000
2024-04-11T17:46+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedf44d945e600bee44a04c24d586cdf.jpg
وجاء في رسالة موجهة من حملة ترامب إلى لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية: "بينما أعلنت اللجنة بالفعل عن 3 مناظرات رئاسية ومناظرة لمنصب نائب الرئيس، ستجرى في وقت لاحق من هذا العام، فإننا نؤيد أن تبدأ هذه المناقشات في وقت أبكر بكثير".وأشارت الرسالة إلى أنه "في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كان عشرات الملايين من الأمريكيين قد صوتوا بالفعل، بحلول موعد المناظرة الأولى في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول".علاوة على ذلك، فقد لفتت حملة ترامب الانتخابية إلى أنه "في عام 1858، خاض الرئيس الأمريكي الأسبق، أبراهام لينكولن، والسيناتور الأمريكي الأسبق، ستيفن دوغلاس، 7 مناظرات خلال السباق على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية إلينوي، وأضافت أنه يجب إجراء نفس هذا العدد من المناظرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية". وتشير تقديرات حملة ترامب إلى أنه "بحلول موعد أول مناظرة مقترحة لهذا العام، في 16 سبتمبر المقبل، من المرجح أن يكون أكثر من مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم؛ وبحلول موعد المناظرة الثانية المقترحة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من المرجح أن يكون أكثر من 3 ملايين أمريكي أدلوا بأصواتهم، وبحلول موعد المناظرة الثالثة المقترحة في التاسع من أكتوبر، فمن المرجح أن يكون نحو 8.7 مليون أمريكي قد صوتوا بالفعل".وسيدلي الأمريكيون بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي في انتخابات 2024 في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد الرئيس السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الجمهوري المفترض، بينما الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هو المرشح الديمقراطي المفترض، بعد أن حصل كلاهما على عدد كاف من المندوبين للترشيح في الانتخابات التمهيدية لكل منهما.
https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-ترامب-قد-يقسم-الناتو-إلى-فئتين-واحدة-منها-لن-يشملها-البند-الأهم-1087895608.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4817213d3fd529c515f244536603c54e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يطالب بإجراء 7 مناظرات رئاسية مع بايدن وفي وقت مبكر بكثير عن موعدها المحدد

17:46 GMT 11.04.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Mike Stewart
تابعنا عبر
طلبت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن تبدأ المناظرات في وقت مبكر من العام الحالي، عما هو مقترح حاليا، من أجل منح الأمريكيين فرصة للاستماع إلى المرشحين قبل الإدلاء بأصواتهم.
وجاء في رسالة موجهة من حملة ترامب إلى لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية: "بينما أعلنت اللجنة بالفعل عن 3 مناظرات رئاسية ومناظرة لمنصب نائب الرئيس، ستجرى في وقت لاحق من هذا العام، فإننا نؤيد أن تبدأ هذه المناقشات في وقت أبكر بكثير".
وأشارت الرسالة إلى أنه "في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كان عشرات الملايين من الأمريكيين قد صوتوا بالفعل، بحلول موعد المناظرة الأولى في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول".
علاوة على ذلك، فقد لفتت حملة ترامب الانتخابية إلى أنه "في عام 1858، خاض الرئيس الأمريكي الأسبق، أبراهام لينكولن، والسيناتور الأمريكي الأسبق، ستيفن دوغلاس، 7 مناظرات خلال السباق على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية إلينوي، وأضافت أنه يجب إجراء نفس هذا العدد من المناظرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية".
وتشير تقديرات حملة ترامب إلى أنه "بحلول موعد أول مناظرة مقترحة لهذا العام، في 16 سبتمبر المقبل، من المرجح أن يكون أكثر من مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم؛ وبحلول موعد المناظرة الثانية المقترحة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من المرجح أن يكون أكثر من 3 ملايين أمريكي أدلوا بأصواتهم، وبحلول موعد المناظرة الثالثة المقترحة في التاسع من أكتوبر، فمن المرجح أن يكون نحو 8.7 مليون أمريكي قد صوتوا بالفعل".
قوات أمريكية في استونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
إعلام: ترامب قد يقسم "الناتو" إلى فئتين واحدة منها لن يشملها "البند الأهم"
13:49 GMT
وسيدلي الأمريكيون بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي في انتخابات 2024 في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد الرئيس السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الجمهوري المفترض، بينما الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هو المرشح الديمقراطي المفترض، بعد أن حصل كلاهما على عدد كاف من المندوبين للترشيح في الانتخابات التمهيدية لكل منهما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قائد القيادة المركزية الأمريكية يعقد سلسلة اجتماعات في تل أبيب17:57 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала