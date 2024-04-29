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الجيش الروسي يحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الإنسان والثقافة
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https://sputnikarabic.ae/20240429/العدل-الليبية-تستنكر-الظروف-التي-بمر-بها-مواطنها-هانيبال-القذافي-1088377675.html
"العدل" الليبية تستنكر الظروف التي بمر بها مواطنها هانيبال القذافي
"العدل" الليبية تستنكر الظروف التي بمر بها مواطنها هانيبال القذافي
سبوتنيك عربي
استنكرت وزارة العدل الليبية المعاملة التي يتلقاها المعتقل الليبي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المعتقل في السجون اللبنانية، من حيث... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T10:59+0000
2024-04-29T10:59+0000
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وطالبت العدل الليبية في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، من السلطات اللبنانية "ضرورة توفير الضمانات والحقوق والرعاية الصحية الطبية للمواطن الليبي هانيبال القذافي، وضرورة منحه حق التراسل والزيارات، وحفظ كرامته وآدميته مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون شرط أو قيد وذلك لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه".وتأمل الوزارة "أن تكون هناك ردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية مفادها تحسن ظروف اعتقاله خلافا للوضع الراهن".وشددت العدل الليبية على متابعتها كل المستجدات حول هذه القضية، كما أكدت أنها ستكون على تواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه.وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تداولت صورا حديثة لهانيبال القذافي، من داخل زنزانته في لبنان، المحتجز فيها منذ 9 سنوات.وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في تقرير لها، يوم السبت الماضي، بأن هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماما بكرسي أرضي.ونقلت القناة عن القذافي قوله: "أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الـVIP؟!"، وأردف: "وضعي غير جيد تحت الأرض، وأريد أكسجين".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفى النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون لبنان.ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230729/دفاع-هانيبال-القذافي-يعلن-تدهور-صحته-في-السجن-ودخوله-في-مرحلة-الخطر-1079538215.html
https://sputnikarabic.ae/20240426/عضو-تأسيسية-الدستور-عقد-اتفاقيات-بين-ليبيا-وإثيوبيا-مفيد-للنهوض-بالاقتصاد-الليبي-1088317709.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

"العدل" الليبية تستنكر الظروف التي بمر بها مواطنها هانيبال القذافي

10:59 GMT 29.04.2024
© AP Photo / Abdel Magid al-Ferganyهانيبال القذافي
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany
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استنكرت وزارة العدل الليبية المعاملة التي يتلقاها المعتقل الليبي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المعتقل في السجون اللبنانية، من حيث "مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية".
وطالبت العدل الليبية في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، من السلطات اللبنانية "ضرورة توفير الضمانات والحقوق والرعاية الصحية الطبية للمواطن الليبي هانيبال القذافي، وضرورة منحه حق التراسل والزيارات، وحفظ كرامته وآدميته مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون شرط أو قيد وذلك لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه".
وتأمل الوزارة "أن تكون هناك ردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية مفادها تحسن ظروف اعتقاله خلافا للوضع الراهن".
هانيبال القذافي، وأبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، خلال حضورهم لعرض عسكري من قبل وحدة النخبة العسكرية بقيادة شقيقهم خميس، في زليتن - 140 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، ليبيا 11 سبمتبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
دفاع هانيبال القذافي يعلن تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر
29 يوليو 2023, 12:15 GMT
وشددت العدل الليبية على متابعتها كل المستجدات حول هذه القضية، كما أكدت أنها ستكون على تواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تداولت صورا حديثة لهانيبال القذافي، من داخل زنزانته في لبنان، المحتجز فيها منذ 9 سنوات.
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في تقرير لها، يوم السبت الماضي، بأن هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماما بكرسي أرضي.
ونقلت القناة عن القذافي قوله: "أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الـVIP؟!"، وأردف: "وضعي غير جيد تحت الأرض، وأريد أكسجين".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
عضو "تأسيسية الدستور": عقد اتفاقيات بين ليبيا وإثيوبيا مفيد للنهوض بالاقتصاد الليبي
26 أبريل, 18:55 GMT
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفى النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون لبنان.
ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
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