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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240429/القوات-الأوكرانية-تعترف-بتفوق-الجيش-الروسي-1088379167.html
القوات الأوكرانية تعترف بتفوق الجيش الروسي
القوات الأوكرانية تعترف بتفوق الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة إسبانية بأن الجنود الأوكرانيين في اتجاه أفديفكا اعترفوا بتفوق الجيش الروسي عليهم. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T12:45+0000
2024-04-29T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أحد الجنود لصحيفة "El Pais": "إنهم (الروس) يتحسنون أكثر فأكثر".وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي أظهر قدرة متزايدة على التعلم والتكيف في ساحة المعركة، من الناحيتين التكتيكية والتكنولوجية.وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، صرح كافولي بأن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث إمدادات الذخيرة، مشيرا إلى أن روسيا تنتج قذائف مدفعية أكثر بثلاث مرات من كتلة الناتو بأكملها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sputnikarabic.ae/20240429/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-سبب-تفوق-روسيا-في-خط-المواجهة-1088377882.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تعترف بتفوق الجيش الروسي

12:45 GMT 29.04.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 29.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة إسبانية بأن الجنود الأوكرانيين في اتجاه أفديفكا اعترفوا بتفوق الجيش الروسي عليهم.
وقال أحد الجنود لصحيفة "El Pais": "إنهم (الروس) يتحسنون أكثر فأكثر".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي أظهر قدرة متزايدة على التعلم والتكيف في ساحة المعركة، من الناحيتين التكتيكية والتكنولوجية.

وبحسب قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، الذي نقلت الصحيفة كلماته، فإن الحلف يشعر بقلق خاص إزاء القفزة التي حققتها روسيا في مجال التسلح.

وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، صرح كافولي بأن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث إمدادات الذخيرة، مشيرا إلى أن روسيا تنتج قذائف مدفعية أكثر بثلاث مرات من كتلة الناتو بأكملها.

وفي وقت سابق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن الجيش الروسي قضى على نخبة مقاتلي "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في أفدييفكا، الذين أرسلهم القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، إلى هناك.

قنبلة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهة
11:31 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظامكييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
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