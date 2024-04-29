https://sputnikarabic.ae/20240429/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-سبب-تفوق-روسيا-في-خط-المواجهة-1088377882.html
مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهة
مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأن القنابل الانزلاقية تؤدي دورًا رئيسيًا في إثبات التفوق العسكري الروسي في الصراع في أوكرانيا. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T11:31+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الاستخدام المكثف للقنابل الانزلاقية على خط المواجهة أمر بالغ الأهمية، استكمالاً لتفوق روسيا المتزايد في المدفعية".وبحسب صحيفة "ميلتري ووتش"، فإنه وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الغرب توفير عدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهة
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأن القنابل الانزلاقية تؤدي دورًا رئيسيًا في إثبات التفوق العسكري الروسي في الصراع في أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الاستخدام المكثف للقنابل الانزلاقية على خط المواجهة أمر بالغ الأهمية، استكمالاً لتفوق روسيا المتزايد في المدفعية".
وأشار المقال إلى أن احتياجات أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي الجديدة قد زادت بشكل كبير، حيث أن ترساناتها، التي تم تشكيلها على أساس نظام "إس 300"، تستنزف بشكل متزايد، ومن المستحيل استبدالها.
وبحسب صحيفة "ميلتري ووتش"، فإنه وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الغرب توفير عدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف