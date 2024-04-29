https://sputnikarabic.ae/20240429/الهيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-بالقرب-من-اليمن-1088376856.html

هيئة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من اليمن

هيئة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) التابعة للبحرية الملكية البريطانية أنها تلقت معلومات عن هجوم وقع على بعد 54 ميلاً بحريًا شمال غرب... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T10:27+0000

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وقالت الهيئة البحرية على منصة "إكس": "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب الموخا في اليمن، والسلطات تحقق في الأمر".وفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى. وفي ظل الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، قررت بعض الشركات تعليق النقل عبر البحر الأحمر.وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، استهداف قوات الجماعة 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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