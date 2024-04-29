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الجيش الروسي يحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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هيئة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من اليمن
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) التابعة للبحرية الملكية البريطانية أنها تلقت معلومات عن هجوم وقع على بعد 54 ميلاً بحريًا شمال غرب... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة البحرية على منصة "إكس": "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب الموخا في اليمن، والسلطات تحقق في الأمر".وفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى. وفي ظل الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، قررت بعض الشركات تعليق النقل عبر البحر الأحمر.وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، استهداف قوات الجماعة 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240429/القوات-الأمريكية-تعلن-اشتباكها-مع-5-طائرات-مسيرة-في-البحر-الأحمر-1088372801.html
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أخبار اليمن الأن, بريطانيا, العالم
أخبار اليمن الأن, بريطانيا, العالم

هيئة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من اليمن

10:27 GMT 29.04.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 29.04.2024)
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) التابعة للبحرية الملكية البريطانية أنها تلقت معلومات عن هجوم وقع على بعد 54 ميلاً بحريًا شمال غرب ميناء المخا اليمني.
وقالت الهيئة البحرية على منصة "إكس": "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب الموخا في اليمن، والسلطات تحقق في الأمر".

وسبق أن أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها على مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم اقترب منهم في البحر.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى. وفي ظل الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، قررت بعض الشركات تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، استهداف قوات الجماعة 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
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القوات الأمريكية تعلن اشتباكها مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر
03:24 GMT
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.

وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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