https://sputnikarabic.ae/20240429/اليوم-العالمي-لتأسيس-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1088374926.html

اليوم العالمي لتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

اليوم العالمي لتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سبوتنيك عربي

يُحتفل باليوم الدولي للتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (يوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) سنويًا في 29 أبريل/ نيسان، وأُعلن عن هذا التاريخ التذكاري في... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T07:18+0000

2024-04-29T07:18+0000

2024-04-29T07:18+0000

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العالم

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وفي مثل هذا اليوم من عام 1997، دخلت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة حيز التنفيذ.وأنشأت الدول الأطراف في الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW".وقد أُنشئت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ الاتفاقية المتمثلة في وقف تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية، ومنع عودة ظهورها من جديد، وضمان القضاء على المخزونات الموجودة من هذه الأسلحة، وهو ما ينبغي أن يخلص العالم من خطر العمل العسكري باستخدام عوامل الحرب الكيميائية.وحتى الآن، انضمت 193 دولة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولا تزال مصر، وإسرائيل (وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنها لم تصدق عليها)، وكوريا الشمالية وجنوب السودان خارج إطارها القانوني.يتألف مؤتمر الدول الأطراف من جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة. ويجتمع المؤتمر في دورة عادية سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تُعقد مؤتمرات استعراضية كل خمس سنوات لاستعراض عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقد عُقد المؤتمر الاستعراضي الخامس في الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023. ومع ذلك، لم تتمكن الدول الأطراف في المؤتمر من الاتفاق على وثيقة ختامية.وفي الوقت الحالي، تم تدمير 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنه (72304 طن متري).اعتبارًا من مارس 2024، من بين 97 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، تم تدمير 74 منها، وتستخدم 23 منها للأغراض السلمية.في 11 أكتوبر 2013، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام.

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