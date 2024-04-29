https://sputnikarabic.ae/20240429/اليوم-العالمي-لتأسيس-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1088374926.html
اليوم العالمي لتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
اليوم العالمي لتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سبوتنيك عربي
يُحتفل باليوم الدولي للتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (يوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) سنويًا في 29 أبريل/ نيسان، وأُعلن عن هذا التاريخ التذكاري في... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T07:18+0000
2024-04-29T07:18+0000
2024-04-29T07:18+0000
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وفي مثل هذا اليوم من عام 1997، دخلت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة حيز التنفيذ.وأنشأت الدول الأطراف في الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW".وقد أُنشئت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ الاتفاقية المتمثلة في وقف تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية، ومنع عودة ظهورها من جديد، وضمان القضاء على المخزونات الموجودة من هذه الأسلحة، وهو ما ينبغي أن يخلص العالم من خطر العمل العسكري باستخدام عوامل الحرب الكيميائية.وحتى الآن، انضمت 193 دولة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولا تزال مصر، وإسرائيل (وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنها لم تصدق عليها)، وكوريا الشمالية وجنوب السودان خارج إطارها القانوني.يتألف مؤتمر الدول الأطراف من جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة. ويجتمع المؤتمر في دورة عادية سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تُعقد مؤتمرات استعراضية كل خمس سنوات لاستعراض عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقد عُقد المؤتمر الاستعراضي الخامس في الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023. ومع ذلك، لم تتمكن الدول الأطراف في المؤتمر من الاتفاق على وثيقة ختامية.وفي الوقت الحالي، تم تدمير 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنه (72304 طن متري).اعتبارًا من مارس 2024، من بين 97 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، تم تدمير 74 منها، وتستخدم 23 منها للأغراض السلمية.في 11 أكتوبر 2013، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام.
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العالم
اليوم العالمي لتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
يُحتفل باليوم الدولي للتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (يوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) سنويًا في 29 أبريل/ نيسان، وأُعلن عن هذا التاريخ التذكاري في ديسمبر/ كانون الأول 2015 في الجلسة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1997، دخلت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة حيز التنفيذ.
اعتُمدت الاتفاقية في باريس، فرنسا، في 13 يناير/كانون الثاني 1993. ويتضمن القرار "القضاء التام على إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية لمصلحة البشرية جمعاء".
وأنشأت الدول الأطراف في الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW".
وقد أُنشئت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ الاتفاقية المتمثلة في وقف تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية، ومنع عودة ظهورها من جديد، وضمان القضاء على المخزونات الموجودة من هذه الأسلحة، وهو ما ينبغي أن يخلص العالم من خطر العمل العسكري باستخدام عوامل الحرب الكيميائية.
ويتمثل الهدف النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية في جميع الأوقات والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ونزع السلاح العام والكامل والتنمية الاقتصادية العالمية.
وحتى الآن، انضمت 193 دولة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولا تزال مصر، وإسرائيل (وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنها لم تصدق عليها)، وكوريا الشمالية وجنوب السودان خارج إطارها القانوني.
يتألف مؤتمر الدول الأطراف من جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة. ويجتمع المؤتمر في دورة عادية سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تُعقد مؤتمرات استعراضية كل خمس سنوات لاستعراض عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقد عُقد المؤتمر الاستعراضي الخامس في الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023. ومع ذلك، لم تتمكن الدول الأطراف في المؤتمر من الاتفاق على وثيقة ختامية.
ولتسهيل تنفيذ هدف الاتفاقية وأغراضها، تضم اللجنة الفنية مفتشين وموظفين علميين وفنيين وإداريين من مختلف المؤهلات. ينفذ الاتحاد أنشطة التحقق والتفتيش في الدول الأعضاء للتأكد من الامتثال لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويساعد الدول الأطراف واللجنة الدولية في تنفيذ وظائفهما، ويؤدي المهام الأخرى الموكلة إليه من قبل هذه الهيئات الإدارية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي الوقت الحالي، تم تدمير 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنه (72304 طن متري).
كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الدولة الوحيدة التي كانت تمتلك ترسانة مثيرة من عوامل الحرب الكيميائية المتبقية. وفي 8 يوليو 2023، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الانتهاء من التخلص من مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة الكيميائية.
اعتبارًا من مارس 2024، من بين 97 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، تم تدمير 74 منها، وتستخدم 23 منها للأغراض السلمية.
في 11 أكتوبر 2013، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام.