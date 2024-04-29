https://sputnikarabic.ae/20240429/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088371969.html

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن" حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، اليوم الاثنين، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان- سبوتنيك. وأوضح "حزب الله " في بياناته، أنه نفّذ أمس الأحد في القطاع الغربي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابه إصابة مباشرة، وفي القطاع الشرقي استهدفوا موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية، وموقع ‏السماقة، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 13 بلدة في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات بليدا، ميس الجبل، حولا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات مارون، رامية، عيتا الشعب، حانين، وفي القطاع الغربي قصف بلدتي جبل بلاط، وطير حرفا".هذا وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه من الصعب العثور على منطقة سليمة في مستوطنة المنارة عند الحدود مع لبنان، ويلوح الدمار والخراب في كل ركن من أركان المستوطنة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 بالمئة من المباني هناك تضررت من جراء الضربات المباشرة للصواريخ.ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن حوالي 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sputnikarabic.ae/20240428/إصابة-أكثر-من-10-أشخاص-في-غارة-جوية-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1088345938.html

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أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, لبنان, العالم العربي