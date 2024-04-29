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https://sputnikarabic.ae/20240429/ضابط-أمريكي-روسيا-ستسقط-الصواريخ-البريطانية-بشكل-أسرع-من-وتيرة-إنتاجها-1088380652.html
ضابط أمريكي: روسيا ستسقط الصواريخ البريطانية بشكل أسرع من وتيرة إنتاجها
ضابط أمريكي: روسيا ستسقط الصواريخ البريطانية بشكل أسرع من وتيرة إنتاجها
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، تعليقا على إمدادات الأسلحة الغربية لنظام كييف، بأن الجيش الروسي يستطيع إسقاط صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T13:48+0000
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وقال ريتر، عبر منصة "إكس"، تعليقا على رسالة وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، بشأن إمدادات الأسلحة لكييف: "يستطيع الروس إسقاطها بسرعة أكبر من إنتاجها، مقابل جزء بسيط من تكلفة إنتاجها".ووفقا لشابس، فإن مصانع إنتاج صواريخ "كروز"، البعيدة المدى، سوف تتحول إلى الوضع العسكري لتسليم الدفعات لأوكرانيا.ودعا ريتر أيضًا إلى عدم نسيان حقيقة أن بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة، قاتلت معًا ضد النازية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارة لبولندا، تخصيص 500 مليون جنيه إسترليني إضافية من المساعدات العسكرية لكييف. وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الوزراء البريطانية، أن بريطانيا ستزود أوكرانيا أيضًا بأكبر مجموعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك صواريخ "كروز" تاطويلة المدى من طراز "ستروم شادو".وقد صرحت موسكو في مناسبات عدة، أن المساعدة العسكرية الغربية لا تبشر بالخير لكييف، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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بريطانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: روسيا ستسقط الصواريخ البريطانية بشكل أسرع من وتيرة إنتاجها

13:48 GMT 29.04.2024 (تم التحديث: 14:10 GMT 29.04.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوريقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، تعليقا على إمدادات الأسلحة الغربية لنظام كييف، بأن الجيش الروسي يستطيع إسقاط صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في أوكرانيا، بشكل أسرع من وتيرة إنتاج هذه الصواريخ.
وقال ريتر، عبر منصة "إكس"، تعليقا على رسالة وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، بشأن إمدادات الأسلحة لكييف: "يستطيع الروس إسقاطها بسرعة أكبر من إنتاجها، مقابل جزء بسيط من تكلفة إنتاجها".
ووفقا لشابس، فإن مصانع إنتاج صواريخ "كروز"، البعيدة المدى، سوف تتحول إلى الوضع العسكري لتسليم الدفعات لأوكرانيا.

وأوضح ريتر أن الجيش البريطاني بأكمله لن يصمد أسبوعًا في صراع مع روسيا، لذلك دعا شابس، إلى كتابة منشورات أقل على الإنترنت والاستقالة، ما ينقذ الغرب من الإحراج.

ودعا ريتر أيضًا إلى عدم نسيان حقيقة أن بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة، قاتلت معًا ضد النازية.

وأضاف: "لا تنسوا أبدًا أنه كان هناك تحالف عظيم هزم ألمانيا النازية واليابان. لقد نسي غرانت شابس، والقيادة البريطانية بأكملها، لقد نسي جو بايدن، والقيادة الأمريكية بأكملها. روسيا لم تنسى، روسيا لا تنسى أبدا".

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارة لبولندا، تخصيص 500 مليون جنيه إسترليني إضافية من المساعدات العسكرية لكييف. وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الوزراء البريطانية، أن بريطانيا ستزود أوكرانيا أيضًا بأكبر مجموعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك صواريخ "كروز" تاطويلة المدى من طراز "ستروم شادو".
وقد صرحت موسكو في مناسبات عدة، أن المساعدة العسكرية الغربية لا تبشر بالخير لكييف، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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