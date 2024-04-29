https://sputnikarabic.ae/20240429/ضابط-استخبارات-أمريكي-أي-مبلغ-من-المال-لن-يساعد-نظام-كييف-1088389960.html
ضابط استخبارات أمريكي: أي مبلغ من المال لن يساعد نظام كييف
ضابط استخبارات أمريكي: أي مبلغ من المال لن يساعد نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن روسيا قامت بتسريع تقدمها على الجبهة وأن أي مبلغ من المال لن يساعد نظام كييف... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T20:21+0000
2024-04-29T20:21+0000
2024-04-29T20:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون خلال مقابلة معه: "ماذا يحدث في أوكرانيا؟ إنهم يخسرون، ويخسرون بقوة وبسرعة، إن حجم الأراضي التي يسيطر عليها الروس الآن لا يشبه أي شيء شهدناه في العامين الماضيين، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "لنفترض أن روسيا تضغط الآن على دواسة الوقود، وهم يتحركون بسرعة على جبهة واسعة، ولن يساعد أي مبلغ من المال في العالم (أوكرانيا) على تحسين الوضع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240429/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-سبب-تفوق-روسيا-في-خط-المواجهة-1088377882.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط استخبارات أمريكي: أي مبلغ من المال لن يساعد نظام كييف
صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن روسيا قامت بتسريع تقدمها على الجبهة وأن أي مبلغ من المال لن يساعد نظام كييف في كبح هذا التقدم.
وقال جونسون خلال مقابلة معه: "ماذا يحدث في أوكرانيا؟ إنهم يخسرون، ويخسرون بقوة وبسرعة، إن حجم الأراضي التي يسيطر عليها الروس الآن لا يشبه أي شيء شهدناه في العامين الماضيين، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "لنفترض أن روسيا تضغط الآن على دواسة الوقود، وهم يتحركون بسرعة على جبهة واسعة، ولن يساعد أي مبلغ من المال في العالم (أوكرانيا) على تحسين الوضع".
وأوضح جونسون أنه ليس من المنطقي النظر إلى حجم الأموال، التي خصصتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، بمعزل عن مراقبة الوضع الحقيقي في الجبهة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.