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المقهى الثقافي
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من الملعب
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26 د
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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قائد الدعم السريع السوداني: سنواصل الدفاع عن أنفسنا في كافة الجبهات
قائد الدعم السريع السوداني: سنواصل الدفاع عن أنفسنا في كافة الجبهات
سبوتنيك عربي
صرح قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأنه أكد للمبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، أن قواته "عازمة على مواصلة الدفاع عن نفسها... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T06:20+0000
2024-04-29T06:20+0000
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن حميدتي أنه مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات لجميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه بحث مع لعمامرة الأوضاع في ولاية شمال دارفور والقصف الجوي "المتعمد" للجيش السوداني، بحسب وصفه.يشار إلى أن قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في ظل مؤشرات على هجوم وشيك على المدينة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرتها في الإقليم المضطرب.من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي، الأسبوع الماضي، إن 90% ممن يواجهون مستويات حرجة من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة بيانا جددت فيه الدعوة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة "الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته".وفي وقت سابق، قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، لمناقشة ما وصفته بعثة السودان في الأمم المتحدة بـ"العدوان الإماراتي على السودان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان "سونا" عن بعثة السودان بالأمم المتحدة.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240428/مجلس-الأمن-يعقد-اجتماعا-بشأن-العدوان-الإماراتي-على-السودان-1088361938.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/السودان-حركات-مسلحة-تعلن-تضامنها-مع-الجيش-للحفاظ-على-البلاد-من-التقسيم-1088353806.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

قائد الدعم السريع السوداني: سنواصل الدفاع عن أنفسنا في كافة الجبهات

06:20 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبر
صرح قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأنه أكد للمبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، أن قواته "عازمة على مواصلة الدفاع عن نفسها على كافة الجبهات".
ونقل موقع "أخبار السودان" عن حميدتي أنه مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات لجميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه بحث مع لعمامرة الأوضاع في ولاية شمال دارفور والقصف الجوي "المتعمد" للجيش السوداني، بحسب وصفه.
يشار إلى أن قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في ظل مؤشرات على هجوم وشيك على المدينة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرتها في الإقليم المضطرب.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
مجلس الأمن يعقد اجتماعا استجابة لبعثة السودان حول "العدوان الإماراتي"
أمس, 13:59 GMT
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي، الأسبوع الماضي، إن 90% ممن يواجهون مستويات حرجة من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السعودية، أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة، معربة عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة بيانا جددت فيه الدعوة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة "الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
السودان... حركات مسلحة تعلن تضامنها مع الجيش للحفاظ على البلاد من التقسيم
أمس, 11:03 GMT
وفي وقت سابق، قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، لمناقشة ما وصفته بعثة السودان في الأمم المتحدة بـ"العدوان الإماراتي على السودان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان "سونا" عن بعثة السودان بالأمم المتحدة.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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