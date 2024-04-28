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أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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https://sputnikarabic.ae/20240428/السودان-حركات-مسلحة-تعلن-تضامنها-مع-الجيش-للحفاظ-على-البلاد-من-التقسيم-1088353806.html
السودان... حركات مسلحة تعلن تضامنها مع الجيش للحفاظ على البلاد من التقسيم
السودان... حركات مسلحة تعلن تضامنها مع الجيش للحفاظ على البلاد من التقسيم
سبوتنيك عربي
أعلن تجمع فصائل سودانية يصف نفسه بأنه قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور، اليوم الأحد، إنه خرج عن الحياد "للحفاظ على السودان... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T11:03+0000
2024-04-28T11:03+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
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وقال التجمع في بيان نشرته "حركة جيش تحرير السودان"، "وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع... ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة". وأكد المجتمعون "التزامهم بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري". واتهم البيان الدعم السريع "بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الأفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول لتفكيك السودان".وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار "المسؤوليات الوطنية والأخلاقية جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد ميليشيا الدعم السريع وأعوانها من المرتزقة الوافدين من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية".يشار إلى أن من بين القوى الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20240427/السودان-يطلب-عقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-لمناقشة-العدوان-الإماراتي-على-أراضيه-1088326642.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/من-يملك-مفاتيح-الحل-في-السودان-الداخل-أم-الخارج؟-1088265015.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

السودان... حركات مسلحة تعلن تضامنها مع الجيش للحفاظ على البلاد من التقسيم

11:03 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أعلن تجمع فصائل سودانية يصف نفسه بأنه قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور، اليوم الأحد، إنه خرج عن الحياد "للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم".
وقال التجمع في بيان نشرته "حركة جيش تحرير السودان"، "وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع... ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة".
وأكد المجتمعون "التزامهم بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري".
واتهم البيان الدعم السريع "بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الأفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول لتفكيك السودان".
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وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار "المسؤوليات الوطنية والأخلاقية جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد ميليشيا الدعم السريع وأعوانها من المرتزقة الوافدين من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية".
يشار إلى أن من بين القوى الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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