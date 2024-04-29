https://sputnikarabic.ae/20240429/كشف-لغز-سفينة-دانماركية-غرقت-قبل-أكثر-من-500-عام-1088375735.html

كشف لغز سفينة دنماركية غرقت قبل أكثر من 500 عام

كشف لغز سفينة دنماركية غرقت قبل أكثر من 500 عام

سبوتنيك عربي

عثر باحثون حديثا على قطع أثرية قديمة من السفينة الحربية الدنماركية "غريبشوندن" التي غرقت بعد حريق نشب فيها عام 1495 قبالة سواحل السويد وعلى متنها مائة مرتزق... 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T08:32+0000

2024-04-29T08:32+0000

2024-04-29T08:36+0000

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وقالت صحيفة "برلينر مورغن بوست" في إشارة إلى تقرير علماء الآثار السويديين: "كشفت سفينة غارقة مليئة بالمرتزقة الألمان عن لغز... خلال الدراسة في موقع حطام سفينة قديمة، تم العثور على قطع أثرية جديدة".وكتبت صحيفة "برلينر مورغن بوست": "لقي العديد من أفراد الطاقم البالغ عددهم 150 فردًا، بما في ذلك حوالي مائة من المرتزقة الألمان، حتفهم بطريقة مروعة عندما غرقت السفينة في بحر البلطيق قبالة سواحل السويد".وكما تشير الصحيفة، فقد كشف عالما الآثار رولف وارمينغ من جامعة ستوكهولم ويوهان رينبي من جامعة سودرتورن عن تفاصيل جديدة حول الحطام في دراستهما الأخيرة.فقد قاما بدراسة بقايا سفينة "غريبشوندن" باستخدام أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد والتصوير الفوتوغرافي، وحددا الأجزاء المحفوظة جيدًا من الهيكل الخشبي الواقي المتناثر في قاع البحر. وقد أعطى ذلك الباحثين معلومات فريدة من نوعها عن بناء السفن التي أبحر على متنها كريستوفر كولومبوس وفاسكو دي جاما إلى أمريكا والهند.وتشير الصحيفة إلى أن "نتائج البحث يجب أن تهيئ في نهاية المطاف لبدء مشروع طموح: إعادة بناء كامل لـ"غريبشوندن".

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