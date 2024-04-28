https://sputnikarabic.ae/20240428/إيران-تحظر-عرض-مسلسل-تلفزيوني-مصري-1088355496.html
إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري
إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن السلطات في طهران منعت عرض مسلسل تلفزيوني مصري، يصور شخصية فارسية من العصور الوسطى، بسبب "تشويهات" تاريخية و"نهج... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T11:52+0000
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ويروي مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض خلال شهر رمضان، قصة حسن الصباح، المؤسس المثير للجدل لطائفة شيعية إسلامية معروفة باغتيالاتها السياسية الدموية خلال القرن الحادي عشر.وتم بث المسلسل المكون من 30 حلقة حول صباح وفرقته من القتلة، الذين يعملون خارج القواعد الجبلية في شمال وغرب إيران.واكتسب المسلسل منذ ذلك الحين شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن رئيس هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران، مهدي سيفي، قال إن "بث مسلسل "الحشاشين"... لم يعد معتمدا في إيران".ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن سيفي قوله دون الخوض في التفاصيل، "إن رواية المسلسل للتاريخ الإسلامي تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجها بنهج سياسي متحيز".وأشارت الوكالة إلى أن المسلسل يظهر "صورة زائفة للإيرانيين"، ونقلت عن خبراء قولهم إنه يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ"بداية الإرهاب".ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وعرض في رمضان 2024.يشار إلى أن أساطير حسن صباح سيئة السمعة ونظامه في العصور الوسطى، ألهمت العديد من الأعمال الدرامية الخيالية على مر السنين.وتعد بقايا قلعة آلموت، حيث أقامت مجموعة الصباح، اليوم مقصدا سياحيا في شمال إيران.
https://sputnikarabic.ae/20231029/وفاة-أحد-أبطال-مسلسل-فريندز-الشهير-بطريقة-غامضة-صور-وفيديو-1082586051.html
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منوعات, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن
إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن السلطات في طهران منعت عرض مسلسل تلفزيوني مصري، يصور شخصية فارسية من العصور الوسطى، بسبب "تشويهات" تاريخية و"نهج متحيز".
ويروي مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض خلال شهر رمضان، قصة حسن الصباح، المؤسس المثير للجدل لطائفة شيعية إسلامية معروفة باغتيالاتها السياسية الدموية خلال القرن الحادي عشر.
وتم بث المسلسل المكون من 30 حلقة حول صباح وفرقته من القتلة، الذين يعملون خارج القواعد الجبلية في شمال وغرب إيران.
واكتسب المسلسل منذ ذلك الحين شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن رئيس هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران، مهدي سيفي، قال إن "بث مسلسل "الحشاشين"... لم يعد معتمدا في إيران".
29 أكتوبر 2023, 08:12 GMT
ونقلت وكالة
"إيرنا" الإيرانية عن سيفي قوله دون الخوض في التفاصيل، "إن رواية المسلسل للتاريخ الإسلامي تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجها بنهج سياسي متحيز".
وأشارت الوكالة إلى أن المسلسل يظهر "صورة زائفة للإيرانيين"، ونقلت عن خبراء قولهم إنه يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ"بداية الإرهاب".
ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وعرض في رمضان 2024.
يشار إلى أن أساطير حسن صباح سيئة السمعة ونظامه في العصور الوسطى، ألهمت العديد من الأعمال الدرامية الخيالية على مر السنين.
وتعد بقايا قلعة آلموت، حيث أقامت مجموعة الصباح، اليوم مقصدا سياحيا في شمال إيران.