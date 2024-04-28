إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري

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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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30 د
لبنان والعالم
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18:00 GMT
108 د
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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المقهى الثقافي
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من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
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خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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https://sputnikarabic.ae/20240428/إيران-تحظر-عرض-مسلسل-تلفزيوني-مصري-1088355496.html
إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري
إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن السلطات في طهران منعت عرض مسلسل تلفزيوني مصري، يصور شخصية فارسية من العصور الوسطى، بسبب "تشويهات" تاريخية و"نهج... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T11:52+0000
2024-04-28T11:52+0000
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ويروي مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض خلال شهر رمضان، قصة حسن الصباح، المؤسس المثير للجدل لطائفة شيعية إسلامية معروفة باغتيالاتها السياسية الدموية خلال القرن الحادي عشر.وتم بث المسلسل المكون من 30 حلقة حول صباح وفرقته من القتلة، الذين يعملون خارج القواعد الجبلية في شمال وغرب إيران.واكتسب المسلسل منذ ذلك الحين شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن رئيس هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران، مهدي سيفي، قال إن "بث مسلسل "الحشاشين"... لم يعد معتمدا في إيران".ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن سيفي قوله دون الخوض في التفاصيل، "إن رواية المسلسل للتاريخ الإسلامي تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجها بنهج سياسي متحيز".وأشارت الوكالة إلى أن المسلسل يظهر "صورة زائفة للإيرانيين"، ونقلت عن خبراء قولهم إنه يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ"بداية الإرهاب".ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وعرض في رمضان 2024.يشار إلى أن أساطير حسن صباح سيئة السمعة ونظامه في العصور الوسطى، ألهمت العديد من الأعمال الدرامية الخيالية على مر السنين.وتعد بقايا قلعة آلموت، حيث أقامت مجموعة الصباح، اليوم مقصدا سياحيا في شمال إيران.
https://sputnikarabic.ae/20231029/وفاة-أحد-أبطال-مسلسل-فريندز-الشهير-بطريقة-غامضة-صور-وفيديو-1082586051.html
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منوعات, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن

إيران تحظر عرض مسلسل تلفزيوني مصري

11:52 GMT 28.04.2024
© Fotolia / Karelin Dmitriyالتحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
© Fotolia / Karelin Dmitriy
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن السلطات في طهران منعت عرض مسلسل تلفزيوني مصري، يصور شخصية فارسية من العصور الوسطى، بسبب "تشويهات" تاريخية و"نهج متحيز".
ويروي مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض خلال شهر رمضان، قصة حسن الصباح، المؤسس المثير للجدل لطائفة شيعية إسلامية معروفة باغتيالاتها السياسية الدموية خلال القرن الحادي عشر.
وتم بث المسلسل المكون من 30 حلقة حول صباح وفرقته من القتلة، الذين يعملون خارج القواعد الجبلية في شمال وغرب إيران.
واكتسب المسلسل منذ ذلك الحين شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن رئيس هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران، مهدي سيفي، قال إن "بث مسلسل "الحشاشين"... لم يعد معتمدا في إيران".
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ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن سيفي قوله دون الخوض في التفاصيل، "إن رواية المسلسل للتاريخ الإسلامي تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجها بنهج سياسي متحيز".
وأشارت الوكالة إلى أن المسلسل يظهر "صورة زائفة للإيرانيين"، ونقلت عن خبراء قولهم إنه يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ"بداية الإرهاب".
ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وعرض في رمضان 2024.
يشار إلى أن أساطير حسن صباح سيئة السمعة ونظامه في العصور الوسطى، ألهمت العديد من الأعمال الدرامية الخيالية على مر السنين.
وتعد بقايا قلعة آلموت، حيث أقامت مجموعة الصباح، اليوم مقصدا سياحيا في شمال إيران.
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