https://sputnikarabic.ae/20240429/مسؤول-بولندي-سابق-يدعو-لتلغيم-الحدود-مع-روسيا-وبيلاروسيا-1088372956.html
مسؤول بولندي سابق يدعو لتلغيم الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
مسؤول بولندي سابق يدعو لتلغيم الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الدفاع البولندي السابق، فالديمار سكرزيبتشاك، إنه يتوجب على بولندا وليتوانيا البدء في إنشاء حقول ألغام على طول المناطق الحدودية مع روسيا... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T05:12+0000
2024-04-29T05:12+0000
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وقال سكرزيبتشاك في مقابلة مع موقع "دلفي": "تظهر تجربة الصراع في أوكرانيا أن معرفة كيفية بناء التحصينات والمواقع الدفاعية وحقول الألغام لإيقاف الخصم أصبحت مهمة مرة أخرى".وأضاف: "أعتقد أن الحدود البولندية والليتوانية مع روسيا بحاجة إلى تعزيز، ويجب وضع حقول ألغام متعددة الطبقات الآن في وقت السلم، ففي زمن الحرب قد يكون الوقت قد فات لبناء تحصينات في المناطق الحدودية، وأنا مقتنع بأن على ليتوانيا وبولندا البدء في بناء تحصينات قوية منذ الآن".وتابع: "مع ذلك، نحن بحاجة إلى الاستعداد وتشكيل قوة مسلحة تتكون من جنود مسلحين تسليحا جيدا ومتحمسين. إذا كنا أقوياء، فلن تندلع حرب".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف انتباههم عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".وأوضح بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن انتهاء الصراع لصالح أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليهم أن يفكروا بخطواتهم اللاحقة، في حين أن روسيا الاتحادية مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240428/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-يخفيه-زيلينسكي-عن-الأوكرانيين--1088370898.html
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روسيا, العالم, بولندا
مسؤول بولندي سابق يدعو لتلغيم الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
05:12 GMT 29.04.2024 (تم التحديث: 05:13 GMT 29.04.2024)
صرح نائب وزير الدفاع البولندي السابق، فالديمار سكرزيبتشاك، إنه يتوجب على بولندا وليتوانيا البدء في إنشاء حقول ألغام على طول المناطق الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا.
وقال سكرزيبتشاك في مقابلة مع موقع "دلفي": "تظهر تجربة الصراع في أوكرانيا أن معرفة كيفية بناء التحصينات والمواقع الدفاعية وحقول الألغام لإيقاف الخصم أصبحت مهمة مرة أخرى".
وأضاف: "أعتقد أن الحدود البولندية والليتوانية مع روسيا بحاجة إلى تعزيز، ويجب وضع حقول ألغام متعددة الطبقات الآن في وقت السلم، ففي زمن الحرب قد يكون الوقت قد فات لبناء تحصينات في المناطق الحدودية، وأنا مقتنع بأن على ليتوانيا وبولندا البدء في بناء تحصينات قوية منذ الآن".
وأشار إلى أنه "لا يوجد الآن تهديد بحرب واسعة النطاق في أوروبا".
وتابع: "مع ذلك، نحن بحاجة إلى الاستعداد وتشكيل قوة مسلحة تتكون من جنود مسلحين تسليحا جيدا ومتحمسين. إذا كنا أقوياء، فلن تندلع حرب".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف انتباههم عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".
وأوضح بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن انتهاء الصراع لصالح أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليهم أن يفكروا بخطواتهم اللاحقة، في حين أن روسيا الاتحادية مستعدة للحوار.