https://sputnikarabic.ae/20240428/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-يخفيه-زيلينسكي-عن-الأوكرانيين--1088370898.html
ضابط أمريكي يكشف ما يخفيه زيلينسكي عن الأوكرانيين
ضابط أمريكي يكشف ما يخفيه زيلينسكي عن الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الحديث عن هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الروسي. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T20:06+0000
2024-04-28T20:06+0000
2024-04-28T20:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يهاجمون في كل مكان، ويستولون على المدن والقرى. لا يوجد مكان في ساحة المعركة الآن لا يتقدمون فيه".وتابع ريتر: "لقد دمر الروس أخيرا لواء آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا يوجد أحد ليحل محل القتلى الأوكرانيين. زيلينسكي لا يتحدث عن ذلك".وأشار ريترإلى أن التوقعات بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد في عام 2026 تبدو مفرطة في التفاؤل، موضحا أنه وبحلول ذلك الوقت قد تكون الجمهورية اختفت عن الوجود تماما.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240428/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-تفاقم-الوضع-في-جبهات-القتال-ويقر-بتميز-الجيش-الروسي-1088362393.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف ما يخفيه زيلينسكي عن الأوكرانيين
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الحديث عن هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الروسي.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يهاجمون في كل مكان، ويستولون على المدن والقرى. لا يوجد مكان في ساحة المعركة الآن لا يتقدمون فيه".
وتابع ريتر: "لقد دمر الروس أخيرا لواء آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا يوجد أحد ليحل محل القتلى الأوكرانيين. زيلينسكي لا يتحدث عن ذلك".
وأشار ريترإلى أن التوقعات بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد في عام 2026 تبدو مفرطة في التفاؤل، موضحا أنه وبحلول ذلك الوقت قد تكون الجمهورية اختفت عن الوجود تماما.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.