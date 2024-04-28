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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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قوانين الاقتصاد
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
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59 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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123 د
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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من الملعب
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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https://sputnikarabic.ae/20240428/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-يخفيه-زيلينسكي-عن-الأوكرانيين--1088370898.html
ضابط أمريكي يكشف ما يخفيه زيلينسكي عن الأوكرانيين
ضابط أمريكي يكشف ما يخفيه زيلينسكي عن الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الحديث عن هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الروسي. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T20:06+0000
2024-04-28T20:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يهاجمون في كل مكان، ويستولون على المدن والقرى. لا يوجد مكان في ساحة المعركة الآن لا يتقدمون فيه".وتابع ريتر: "لقد دمر الروس أخيرا لواء آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا يوجد أحد ليحل محل القتلى الأوكرانيين. زيلينسكي لا يتحدث عن ذلك".وأشار ريترإلى أن التوقعات بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد في عام 2026 تبدو مفرطة في التفاؤل، موضحا أنه وبحلول ذلك الوقت قد تكون الجمهورية اختفت عن الوجود تماما.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240428/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-تفاقم-الوضع-في-جبهات-القتال-ويقر-بتميز-الجيش-الروسي-1088362393.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف ما يخفيه زيلينسكي عن الأوكرانيين

20:06 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد الحديث عن هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الروسي.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يهاجمون في كل مكان، ويستولون على المدن والقرى. لا يوجد مكان في ساحة المعركة الآن لا يتقدمون فيه".
وتابع ريتر: "لقد دمر الروس أخيرا لواء آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا يوجد أحد ليحل محل القتلى الأوكرانيين. زيلينسكي لا يتحدث عن ذلك".
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن تفاقم الوضع في جبهات القتال ويقر بتميز الجيش الروسي
14:12 GMT
وأشار ريترإلى أن التوقعات بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد في عام 2026 تبدو مفرطة في التفاؤل، موضحا أنه وبحلول ذلك الوقت قد تكون الجمهورية اختفت عن الوجود تماما.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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