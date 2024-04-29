https://sputnikarabic.ae/20240429/من-غير-المرجح-أن-يستمر-صندوق-النقد-الدولي-معلقا-على-النمو-الاقتصادي-الأمريكي-1088383130.html
"من غير المرجح أن يستمر"... صندوق النقد الدولي معلقا على النمو الاقتصادي الأمريكي
"من غير المرجح أن يستمر"... صندوق النقد الدولي معلقا على النمو الاقتصادي الأمريكي
سبوتنيك عربي
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، من أن النمو الاقتصادي الأمريكي "من غير المرجح أن يستمر". 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T14:48+0000
2024-04-29T14:48+0000
2024-04-29T14:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجيفا، في كلمة رئيسية لها في مؤتمر ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوي: "تُظهر توقعاتنا الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي يتقارب مرة أخرى مع معدل نمو ضعيف إلى حد ما، نعم، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه يعمل بكامل طاقته، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا".وتعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزيرة خزانته، جانيت يلين، الأسبوع الماضي، مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بعد أن سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي، مستوى منخفضا مفاجئا بنسبة 1.6%على أساس سنوي، مقابل توقعات "وول ستريت" البالغة 2.5%.ويبدو أن البيانات التي أبلغت عنها وزارة التجارة الأمريكية، والتي جاءت بأقل من نصف النمو السنوي الذي بلغ 3.4%، في الربع السابق، وسجّلت أبطأ نمو ربع سنوي منذ ما يقرب من عامين، تؤكد صحة المخاوف من أن التضخم في امريكا كان يتفوق على النمو مرة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الاحتياطي-الفيدرالي-التضخم-في-أمريكا-مستمر-بالارتفاع-ولا-يستطيع-المواطن-العادي-تحمله-1081317280.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
"من غير المرجح أن يستمر"... صندوق النقد الدولي معلقا على النمو الاقتصادي الأمريكي
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، من أن النمو الاقتصادي الأمريكي "من غير المرجح أن يستمر".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجيفا، في كلمة رئيسية لها في مؤتمر ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوي: "تُظهر توقعاتنا الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي يتقارب مرة أخرى مع معدل نمو ضعيف إلى حد ما، نعم، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه يعمل بكامل طاقته، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا".
وتعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزيرة خزانته، جانيت يلين، الأسبوع الماضي، مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بعد أن سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي، مستوى منخفضا مفاجئا بنسبة 1.6%على أساس سنوي، مقابل توقعات "وول ستريت" البالغة 2.5%.
23 سبتمبر 2023, 12:45 GMT
ويبدو أن البيانات التي أبلغت عنها وزارة التجارة الأمريكية، والتي جاءت بأقل من نصف النمو السنوي الذي بلغ 3.4%، في الربع السابق، وسجّلت أبطأ نمو ربع سنوي منذ ما يقرب من عامين، تؤكد صحة المخاوف من أن التضخم في امريكا كان يتفوق على النمو مرة أخرى.