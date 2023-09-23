https://sputnikarabic.ae/20230923/الاحتياطي-الفيدرالي-التضخم-في-أمريكا-مستمر-بالارتفاع-ولا-يستطيع-المواطن-العادي-تحمله-1081317280.html

الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في أمريكا مستمر بالارتفاع ولا يستطيع المواطن العادي ‏تحمله

الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في أمريكا مستمر بالارتفاع ولا يستطيع المواطن العادي ‏تحمله

دعم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تصريحات رئيسه، جيروم باول، في وقت سابق ‏من الأسبوع، بأن "التضخم في البلاد لا يزال أكبر من أن يتحمله المواطن... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T12:45+0000

2023-09-23T12:45+0000

2023-09-23T12:45+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت عضو الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في حدث مصرفي في ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الجمعة: "لا يزال التضخم مرتفعا للغاية، وأتوقع أنه سيكون من المناسب على الأرجح للجنة (السوق الفيدرالية المفتوحة) رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها عند مستوى مقيّد لبعض الوقت، من أجل إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% في الوقت المناسب".وفي يوم الأربعاء الماضي، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، عند ذروة بلغت 5.5%، في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.ومما زاد من الجدل حول أسعار الفائدة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن المزيد من تشديد السياسة النقدية "بالتأكيد ليس مستبعدا"، على الرغم من أنها نصحت أيضا "بالصبر".وقالت كولينز: "من السابق لأوانه التسليم بأن التضخم يسير في مسار مستدام يعود إلى هدف 2%"، مضيفة أن "نمو الوظائف لا يزال "أعلى من الاتجاه"، وأن التضخم المرتفع في جوانب قطاع الخدمات لا يزال يشكل مصدر قلق".ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في الفترة بين فبراير/ شباط 2022 ويوليو/ تموز 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى سعر أساسي سابق قدره 0.25% فقط، وتوقع البنك المركزي أن تتجه أسعار الفائدة الأمريكية نحو 5.1% حتى عام 2024.ويتوقع ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية زيادة أخرى في سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية عام 2023.يشار إلى أنه يتبقى لبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعان آخران للسياسة للعام الحالي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وتحاول الأسواق تخمين الشهر الذي سيختاره البنك المركزي لعقد الاجتماع.

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